Anstoss – Die HSV-Kolumne : Bernd Hoffmann gibt nun die Richtung vor

„Die Zeit des Herumeierns ist mit Hoffmann endgültig vorbei“, schreibt shz.de-Kolumnist Lars Zimmermann.

von Lars Zimmermann

11. März 2018, 10:00 Uhr

Hamburg | Nun weiß wenigstens jeder, wer der neue starke Mann des HSV ist. Die Entlassung des Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen und von Sportchef Jens Todt verdeutlichte, dass in Zukunft Bernd Hoffmann die Richtung beim Dino vorgibt. Hoffmann hat nach seiner Wahl zum Präsidenten des Gesamtvereins und dem damit verbundenen Einzug in den Aufsichtsrat der Fußball-AG keine Zeit verloren und schnelle Entscheidungen getroffen. Selbst die, die den polarisierenden Funktionär nicht mögen, müssen eingestehen: Es waren die richtigen.

Dass Bruchhagen und Todt keine Zukunft in Hamburg haben, war schon vor ihrer Entlassung klar. Den Neuaufbau traute der Aufsichtsrat ihnen zu Recht nicht zu. Hätte der Dino beide weiterarbeiten lassen, wären Weichenstellungen für die Zukunft in die Hände von denen gelegt worden, die keine Zukunft in Hamburg mehr haben. Alternativ hätte man Todt und Bruchhagen auch weiter im Amt belassen und ihre Befugnisse einschränken können. Beide Szenarien hätten keinen Sinn gemacht. Ein Ende mit Schrecken ist immer noch besser als ein Schrecken ohne Ende. Deshalb war es auch in Bruchhagens und Todts Sinn, einen Schlussstrich zu ziehen. Sie hätten bis zum Saisonende ohnehin nicht mehr tun können, als Niederlagen zu begründen und Durchhalteparolen von sich zu geben, an die sie selbst nicht mehr glauben.

Die Freistellung des Duos war nur konsequent und bewies, dass Hoffmann tatsächlich gewillt ist, den HSV ohne Rücksicht auf Verluste umzukrempeln. Ob ihm das wirklich gelingt, kann zum jetzigen Zeitpunkt keiner sagen. Zu wünschen wäre es dem in den vergangenen Jahren so arg gebeutelten Dino. Wohin der Verein in Zukunft steuert, ist zwar ungewiss. Eins ist jedoch klar: Die Zeit des Herumeierns ist mit Hoffmann endgültig vorbei. Und das ist gut so.