Bericht sorgt für Irritation

vergrößern 1 von 2 Foto: Hofmann 1 von 2

Hasloh kann aufatmen: Mitte November gab Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD) bekannt, dass der aktuelle finanzielle Stand für die Sanierung der Peter-Lunding-Grundschule in der Gemeinde nicht so schlimm ist, wie bisher befürchtet. Während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter im November erklärte der Bürgermeister, dass die Kosten momentan bei etwa 4,8 Millionen Euro liegen (unsere Zeitung berichtete).

Im jüngsten Bauausschuss wurde die Kostenkontrolle erneut thematisiert. Denn die Brisanz besteht darin darin, dass die Kosten von fünf Millionen Euro für das Projekt nicht überschritten werden dürfen, um den Zuschuss vom Land in Höhe von 750 000 Euro nicht zu verlieren.

Während eines Planungsgesprächs, an dem die Fraktionsvorsitzenden und Vertreter der Verwaltung teilgenommen hatten, stellte sich jedoch heraus, dass der derzeitige Stand der erwarteten Gesamtkosten bei lediglich 4,3 Millionen liege.

„Damit sind wir gerade einmal etwa zwei Prozent über unserer Planung. Also ist alles im Lot“, sagte Thomas Krohn (CDU) Vorsitzender des Bau- und Wegeausschusses. Doch eine Frage blieb bei den Ausschussmitgliedern offen: Wie konnte es zu einer Diskrepanz von 500 000 Euro kommen? „Die Verwaltung hatte in ihrer Aufstellung einen sehr viel größeren Puffer mit einberechnet“, erklärte Brummund. Künftig sollen die Politiker monatlich über den aktuellen Stand an dem Bauprojekt informiert werden.

Eckhard Stapelfeld (FDP) lobte zwar die neue Aufstellung der Kosten, dennoch stelle er die Frage, wer nun künftig das Controlling der Kosten übernehme. „Entweder macht das die Verwaltung oder Energiehaus. Wir können da nicht zweigleisig fahren. Wir brauchen eine klare Aussage, wer künftig das Controlling übernimmt“, bekräftige Stapelfeld.

Auch über die Überwachung der ursprünglich geplanten Termine beschwerte er sich. „Es muss doch einen Soll-Ist-Vergleich geben, in dem geprüft wird, was eigentlich geplant war und was realistisch am Ende ist.“ Laut Bürgermeister Brummund sind die Arbeiten des ersten Bauabschnitts zwei Monate im Verzug. „Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts ist für Herbst 2018 geplant. Insgesamt schätzen wir mit der Fertigstellung des dritten und letzten Abschnitts im Herbst 2019“, berichtete Brummund. Der Statusbericht November 2017 wird auch während der Sitzung der Gemeindevertreter erneut Thema sein.