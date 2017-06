Benefiz-Golf auf dem Weidenhof in Pinneberg

vergrößern 1 von 1 Foto: Langhof 1 von 1

Golfen für einen guten Zweck ist gestern das Motto auf dem Golfplatz am Weidenhof in Pinneberg gewesen. Der Inner Wheel Club Hamburg-Schenefeld hat dort ein Benefizturnier veranstaltet, das der Sport- und Musikförderung der Jugend zugute kommt. Rolf und Susanne Schneider (Foto, von links) und Karin und Hermann Lindhorst zählten zu den etwa 40 Teilnehmern, die an den Start gingen. Mit dem Startgeld sollen unter anderem die Musikschule Pinneberg und die Schwimmkurse des VfL Pinneberg unterstützt werden.

von René Erdbrügger

erstellt am 09.Jun.2017 | 11:03 Uhr