Beim Piloxing purzeln Pfunde

von René Erdbrügger

25. Juli 2018, 12:15 Uhr

Piloxing ist ein Intervalltraining, das die Kilos purzeln lässt und den Körper strafft und stärkt. In einem Workout, speziell für Frauen entwickelt, werden Elemente aus dem Fitnessboxen mit Pilates und Tanz kombiniert. Für Sonntag, 12. August, bietet die VHS Pinneberg einen Kursus an. Von 10 bis 11 Uhr wird in der

VHS, Am Rathaus 3, im Entspannungsraum

340 geübt. Die Kosten betragen 9,40 Euro. „Ihr braucht keine Turnschuhe, denn Piloxing kann barfuß oder mit Antirutschsocken durchgeführt werden“, sagt Kursusleiterin Sandra Kujawa. Weitere Infos gibt Kerstin Thurow von der

Volkshochschule Pinneberg unter (0 41 01)

21 12 47. Anmeldungen sind online möglich.

>thurow@vhs-pinneberg.de