Beim KSP herrscht Aufschwung

Der Kommunale Servicebetrieb Pinneberg (KSP) war das große Thema der jüngsten Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses unter Leitung von Helga Kock (SPD). Der KSP-Stellenplan für 2018 wurde aufgestockt und die Bewerbungsfrist für eine neue Leitung läuft derzeit. Der komissarische Leiter Christoph Espelage (Foto) gab Antworten auf eine Anfrage der Grünen und Unabhängigen zur Situation des KSP. „Der KSP war immer handlungsfähig“, erklärte er. Mit der Stellenaufstockung würden zudem neue Fachkräfte kommen. „Der Aufgabenumfang mit der Schulbausanierung ist sonst nicht zu wuppen“, sagte Espelage. Bis dahin seien zwei Zeitarbeitskräfte eingestellt.

Als Nächstes auf der Tagesordnung stand der Jahresabschluss 2014 des KSP, der für Diskussionen sorgte. Die CDU vermutete wegen Differenzen zwischen dem eingestellten und letztendlich ausgegeben Geld, dass geplante Projekte nicht realisiert wurden. Espelage erklärte, dass die Investitionen zu hoch eingestellt wurden, unter anderem weil ein Verwaltungsgebäude auf dem Gelände des KSP gebaut werden sollte, das dann von der Politik gestrichen wurde. Des Weiteren wurden versehentlich die Umsatzerlöse doppelt eingestellt. Felicitas Lorenz (CDU) kommentierte: „In einem Privatunternehmen wäre die verantwortliche Person weg vom Fenster.“ Die Prüfung bestätigt ohne Einwände einen Jahresüberschuss von 280 000 Euro – im Vergleich zu einem Minus von 242 000 Euro 2013. Der Finanzausschuss beschloss die Empfehlung an die Ratsversammlung, den Jahresabschluss zu genehmigen, sowie die Beauftragung der Prüfung des Jahresabschlusses 2015.

Diskutiert wurde auch über die Nachtragssatzung für den Haushalt 2017: Für die Erschließung der Müßentwiete sollen 2 720 000 Euro bereitgestellt werden. CDU und SPD hatten im März dieses Jahres eine genaue Kostenkalkulation und ein Konzept gefordert. Beides fehlte der CDU noch immer: „Wir wollen nicht mal einfach so 2,7 Millionen bereitstellen. Dafür möchten wir Eckdaten und eine Aufschlüsselung“, sagte Andreas Meyer (CDU). Bauamtschef Klaus Stieghorst entgegnete: „Das ergibt sich aus der Anlage und dem Bebauungsplan, aus meiner Sicht sind keine Fragen offen. Es gibt nur noch kein Konzept für die Vermarktung, aber das macht erst Sinn, wenn die Mittel bereitgestellt werden.“ Bis zur Ratsversammlung könne er aber weitere Zahlen zur Verfügung stellen. Meyer ging das zu schnell: „Es geht um die Zukunft der Stadt, um künftige Gewerbeeinnahmen. Wir wollen uns das heute nicht so leicht machen.“ Die CDU beantragte eine Vertagung in den nächsten Finanzausschuss, dem mit acht Ja- zu fünf Nein-Stimmen zugestimmt wurde.

Ähnlich lief es mit einem Sonderzuschuss an die Kita-Träger: Er wurde an die Ratsversammlung verwiesen. Die Kita-Träger haben, nachdem jahrelang zu viele Zuschüsse gezahlt wurden, infolge der Einbehaltung große Defizite (wir berichteten). Die städtischen Zuschüsse sollten erst nach einer Wirtschaftsprüfung ausgezahlt werden. Heiner Koch, Leiter des Fachbereichs Schulen, Kindergärten, Jugend, sagte: „Alle Träger haben ihre Abschlüsse für 2016 vorgelegt.“ Allerdings seien sie noch nicht geprüft. Der SPD-Antrag, die Vorlage an die Ratsversammlung zu geben, wurde einstimmig beschlossen.