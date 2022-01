Mit drei Promille auf der A23 : Bei Pinneberg-Süd: VW-Fahrer stößt mit Polizei-Streife zusammen

Ein Betrunkener hat bei seiner Alkoholfahrt am Dienstagabend (18. Januar) mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet und Schaden an einem Streifenwagen verursacht.

Avatar_shz von Johanna Ulrich

19. Januar 2022, 15:03 Uhr

Ein Betrunkener hat bei seiner Alkoholfahrt am Dienstagabend (18. Januar) mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet und Schaden an einem Streifenwagen verursacht.

Eine Alkoholfahrt von einem 40-jährigen Mann aus dem Kreis Pinneberg hat am Dienstagabend (18. Januar) zu einem Verkehrsunfall auf der A23 geführt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

VW-Fahrer gerät mehrfach in den Gegenverkehr

An der Kreuzung Westring/Quickborner Straße/Elmshorner Straße in Pinneberg ist der Fahrer mit seinem metallicblauen VW T-Roc zunächst trotz roter Ampel nach links in Richtung Borstel-Hohenraden abgebogen, so die Polizei. Mehrere entgegenkommende Autofahrer sollen dabei zum Bremsen gezwungen gewesen sein.

Um 19.11 Uhr hat die Polizei die auffällige Fahrweise des VW gemeldet bekommen. Der Wagen war aus Kummerfeld in Richtung Pinneberg in Schlangenlinien unterwegs, so die Polizei weiter. Der Autofahrer soll mehrfach mit seinem VW in den Gegenverkehr geraten sein und dadurch entgegenkommende Autofahrer gefährdet haben.

Betrunkener Autofahrer touchiert Streifenwagen

Zwei Streifen des Polizeireviers konnten den VW schließlich kurz darauf auf der A23 kurz hinter der Anschlussstelle Pinneberg-Süd in Richtung Hamburg einholen. Eine Streife fuhr vor, die andere links neben dem T-Roc. Dabei wechselte der Fahrer des VW die Spur und touchierte den Streifenwagen links neben ihm seitlich mit seinem Auto.

Danach überfuhr der VW-Fahrer einen Leitpfosten und kam schließlich zum Stehen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der VW musste abgeschleppt werden, der beschädigte Streifenwagen blieb fahrfähig. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 6.000 Euro, so die Polizei.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 40-jährigen Fahrer einen Wert von drei Promille. Die Polizisten nahmen den Mann mit aufs Revier, wo eine Blutprobe entnommen wurde.

Den Führerschein zogen die Polizisten ein und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Die Polizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den T-Roc-Fahrer gefährdet worden sind. Hinweise unter Telefon 04101 2020.