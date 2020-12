Züge verspätet : Bei Halstenbek: Gegenstände auf den Gleisen sorgen für Probleme im Bahnverkehr

Unbekannte haben ein Fahrrad, eine Warnbake und Schottersteine auf die Gleise gelegt. Das hätte schlimme Folgen haben können, warnt die Polizei.

von Philipp Dickersbach

21. Dezember 2020, 12:09 Uhr

Halstenbek | Ein Güterzug ist am frühen Sonnabendmorgen (19. Dezember) leicht beschädigt worden, nachdem er bei Halstenbek mehrere auf den Gleisen abgelegte Gegenstände überfahren hatte. Das hat die Polizei am Montag (21. Dezember) mitgeteilt.

Bislang Unbekannte hatten laut Polizei auf den Schienen ein Fahrrad, eine Warnbake und Schottersteine platziert. Der Lokführer des Zuges, der in Richtung Kiel unterwegs war, bremste zwar, das konnte das Gefährt aber nicht mehr rechtzeitig stoppen. Die Gegenstände wurden überfahren. Der Vorfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr.

Fahndung bleibt ohne Erfolg

Anschließend wurde die Bahnstrecke gesperrt. Die alarmierten Polizeibeamten stellten im Bereich Halstenbek die Gegenstände fest. Anschließend fahndeten Bundespolizisten in der näheren Umgang nach den Tätern, konnte jedoch keine Personen feststellen. Die Gegenstände wurden aus den Gleisen entfernt, die Sperrung der Bahnstrecke aufgehoben. Der Vorfall sorgte dafür, dass sich 24 Züge verspäteten.

Wer hat etwas gesehen?

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die in den Morgenstunden des 19. Dezember, in der Zeit von 3 bis 5.30 Uhr verdächtige Personen in Halstenbek im Bereich am Bahndamm/Bickbargen gesehen haben. Sachdienliche Hinweis nimmt die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter Telefon 0461 / 31320 entgegen. Hinweise werden auf Wunsch auch vertraulich behandelt.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem Betreten der Bahnanlagen und insbesondere dem Ablegen von Gegenständen auf den Gleisen. Dies sei kein „Dumme-Jungen-Streich", sondern könne zur Entgleisung eines Zuges führen. Zudem könnten Reisende durch die eingeleitete Schnellbremsung im Zug verletzt werden.