Region Pinneberg in Kürze : +++ Begeisternde Roncalli-Premiere +++ 11000 Besucher beim Quellental-Fest +++ 33. Western- und Vorderladertreffen +++

Wedel Gelungener Auftakt der Aktion „Rosen für den Dichter“ in Wedel: Am ersten Juni-Sonnabend kamen Fans des Wedeler Pastors, Dichters und Universalgelehrten Johann Rist an seinem Standbild neben der Immanuel-Kirche am Roland zusammen und ehrten sein Andenken mit Rosen. Anderswo im deutschsprachigen Raum ist die Aktion „Rosen für den Dichter“, schon einige Jahre alt. Sie geht auf eine Initiative des Vereins Literaturlandschaften zurück und soll das Bewusstsein für das kulturelle Erbe der jeweiligen Region stärken.

Schenefeld Wen lässt man in sein Wohnzimmer? Freunde, Familie, vielleicht mal den Versicherungsmakler. Aber sonst ist es für viele ein geschützter Raum. Anders ist es beim Schenefelder Tobias Bandisch. Der 52-Jährige macht das Wohnzimmer zum Show-Raum. Comedy, ein Viergang-Menü und Musik gehören bei ihm dazu, wenn er zur „Wohnzimmershow“ einlädt. Seit einem Jahr gibt es diese in Schenefeld. Doch was passiert, wenn fremde Menschen an einem Sonnabendabend aufeinandertreffen?

Barmstedt Ein Besuchermagnet waren der dreitägige Skulpturenpark auf der Schlossinsel von Freitag bis Pfingstmontag und der Mühlentag am Montag an der Rantzauer Wassermühle. Den elften Skulpturenpark eröffneten der Kulturausschussvorsitzende Hans-Christian Hansen und die Künstlerin Karin Weißenbacher, die vor dem offiziellen Beginn von einem NDR-Fernsehteam für das Schleswig-Holstein Magazin interviewt wurde. Hansen lobte das Engagement der Künstlerin, erneut ein breites Spektrum von Kunstwerken aus verschiedenen Materialien von neun Künstlern im Außenbereich der Schlossinsel gemeinsam mit der Stadt organisiert zu haben.

Pinneberg Wolfgang-Petry-Double Dirk Maron holte sich am Sonntag Verstärkung an der Luftgitarre aus dem Publikum, um beim sechsten Quellentalfest der Neuen GeWoGe Wohnungsbaugenossenschaft richtig einzuheizen. Tausende Besucher waren zum Kreisel im Quellental gekommen, um mitzufeiern. „Es bringt Spaß, wenn man mit so einem Wetter für den Aufwand der letzten Wochen belohnt wird“, freute sich Kai Lorenz, Vorstand der Neuen GeWoGe. Er war sich sicher: Sonntag gab es einen neuen Besucherrekord.

Quickborn Den historischen Originalen nachempfundene Kostüme prägten das Bild beim 33. Western- und Vorderladertreffen des Schützenvereins Quickborn-Renzel. Etwa 400 Teilnehmer aus Deutschland, Dänemark und Österreich verwandelten sich für drei Tage in Cowboys, Indianer, Trapper, Soldaten der Nord- und der Südstaaten und fahrende Händler. Gemeinsam ließen sie die Zeit des Wilden Westens wieder aufleben.

Elmshorn Mit Disco-Musik und Party auf dem Wasser hat die Sommersaison im Elmshorner Badepark am Wochenende begonnen. Besonders junge Besucher hatten Spaß mit den Spielgeräten. Bis zum 3. September ist das Freibad am Krückaupark jetzt geöffnet. Die Besucher profitieren auch von vielen technischen Verbesserungen auf der Anlage.

Hamburg Die Fantasie- und Poesiemeister von Roncalli begeistern seit dem Wochenende Hamburg. Bei der Galapremiere des Jubiläumsprogramms „40 Jahre Reise zum Regenbogen“ riss die Truppe von Direktor Bernhard Paul die 1500 Zuschauer im ausverkauften Zelt auf der Moorweide zu Begeisterungsstürmen hin. Urkomische Clowns, atemberaubende Akrobatik, Nostalgisches und immer wieder die Roncalli-typische Manegen-Magie – eine perfekte Mischung. Das Programm ist bis zum 2. Juli in der Hansestadt zu sehen.

Schleswig-Holstein Nach dem Abklingen der Vogelgrippe haben die betroffenen Tierhalter insgesamt 2,24 Millionen Euro aus dem Tierseuchenfonds für die entstandenen Schäden erhalten. Der finanzielle Verlust sei jedoch deutlich größer gewesen, beklagt der Vorsitzende des Geflügelwirtschaftsverbands Schleswig-Holstein und Hamburg, Hans Peter Goldnick. Er schätzt die nicht erstatteten Verdienstausfälle auf eine bis zwei Millionen Euro zusätzlich.