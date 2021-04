Voting des Tages : Befürworten Sie die Corona-Testpflicht an Schulen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

11. April 2021, 18:00 Uhr

Die Corona-Testpflicht nach den Osterferien an den Schulen in Schleswig-Holstein ist beschlossene Sache. Damit setzt Bildungsministerin Karin Prien den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz um, nach dem zweimal wöchentlich Tests für alle Schüler verbindlich werden, unabhängig von der jeweiligen Inzidenz im Kreis.

Wer nicht an einem Selbsttest in der Schule teilnehmen will, kann auch eine ärztliche Testbescheinigung vorlegen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen. Die Testpflicht an Schulen wird unter anderem vom Landeselternbeirat der Grundschulen und Förderzentren kritisch gesehen, während der Elternbeirat der Gemeinschaftsschulen sie befürwortet. Wir fragen deshalb heute:

Befürworten Sie die Corona-Testpflicht an Schulen? Ja, das ist der einzige Weg, um den Schulbesuch sicherer zu machen und eine Ausbreitung des Virus zu stoppen. Nein, diese Tests schaden den Schülern nachhaltig und sollten deshalb nicht zur Pflicht gemacht werden. Ich bin für regelmäßige Tests von Schülern, aber diese sollten im häuslichen Umfeld durchgeführt werden können. zum Ergebnis

