Bayrische Tradition in Halstenbek

Wohnmeile verwandelt sich am Wochenende zur Bühne für Besucher des Oktoberfestes

von shz.de

25. September 2018, 16:00 Uhr

Dirndl – Gaudi – Wies’nspaß – von Freitag, 28. September, bis zum verkaufsoffenen Sonntag, 30. September, feiert die Wohnmeile Halstenbek ihr Oktoberfest. Freitag um 17 Uhr eröffnet Halstenbeks Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) mit dem traditionellen Fassanstich die dreitägige Sause.

Danach erhält jeder Besucher in der Festzelthütte auf dem Möbel-Schulenburg-Parkplatz eine halbe Maß Paulaner Oktoberfestbier gratis. Ganz nach dem Motto „Feiern wie die Bayern“ darf ab Freitag gefeiert werden– und das natürlich auch gern im Dirndl oder in der Krachledernen. Für original bayrische Stimmungsmusik sorgt zum Fassbieranstich die DJ-Ötzi-Double-Show und NDR-Radiomoderator und Bayern-DJ Michael Wittig. Es gibt Freibier – solange der Vorrat reicht.

Armdrücken, Maßkrugstemmen, Nägelhauen, Baumstammsägen und andere traditionelle bayrische Spiele gibt es am Sonnabend, 29. September, in und um die Festzelthütte. Die Party-Band Alm Echo hat sich vorgenommen, das Festzelt auf den Kopf zu stellen. Ihr Repertoire: Schlager, Alpenrock, aber auch zünftige Volkslieder. Doch auch Oldies, Rock’n’Roll und die Neue Deutsche Welle sollen für eine volle Tanzfläche sorgen. Jede Menge Action auf der Bühne, das bieten „Die Lichtensteiner“ am verkaufsoffenen Sonntag, 30. September, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr.

Wer eine Stärkung braucht, kann sich mit Oktoberfestbier, Schweinshaxn, Weißwurscht und knusprigen Brezn versorgen. Auch wenn das Restaurant im Möbelhaus Schulenburg derzeit umfangreich umgebaut wird, kann man sich trotzdem stärken. Die bayrische Küche wird von Freitag bis Sonntag täglich ab 12 Uhr im Festzelt angeboten. Für den kleinen Hunger steht eine urige Süßigkeiten-Bude bereit, die gebrannte Mandeln, Crêpes, Lebkuchenherzen und vieles mehr bietet.

Auch für die Kinder wird einiges geboten. Hüpfburgen und Karussels werden aufgebaut. Wer mag, kann sich mit Oktoberfest-Wasser-Tattoos verschönern lassen. Alternativ gibt es einen Stand, an dem Kinderschminken angeboten wird. Bei „O’Zopft is“ können sich Mädchen und Frauen Zöpfe flechten und ihre passende Frisur für das Wohnmeilen-Oktoberfest stylen lassen. Ballonkünstler und Zauberer sind als Walking-Acts in der gesamten Wohnmeile unterwegs, um die Besucher mit ihren spannenden und lustigen Darbietungen zu begeistern.