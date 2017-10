Region Pinneberg in Kürze : +++ Bauverzögerungen in Wedel +++ Jukshausen in Schenefeld +++ Feuerwehreinsatz in Bönningstedt +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Inge Jacobshagen 1 von 1

erstellt am 26.Okt.2017

Wedel Die Fertigstellung der Straße Rollberg wird sich verzögern. „Die Asphaltierungsarbeiten können leider erst am Freitag durchgeführt werden“, teilte Sven Kamin, Pressesprecher der Stadt Wedel, gestern auf Anfrage mit. Es werde voraussichtlich bis Sonnabendmorgen dauern, bis der Asphalt ausgekühlt sei. Damit verlängere sich die Sperrung um eingen Tag. „Am Montag und Dienstag kann es noch zu Kanalarbeiten kommen, aber dafür ist keine Sperrung der Straße notwendig“, sagte Kamin.

Schenefeld 90 Kinder und Jugendlichen kommen beim Planspiel Jukshausen in Schenefeld auf ihre Kosten. Sie lernen, sich selbst zu organisieren und zu einigen. Es gibt Betriebe, in denen sie die Arbeitswelt kennenlernen können. „Den Kindern gefällt es besonders, über ihre eigene Währung zu verfügen und täglich ein neues Angebot ausprobieren zu dürfen“, sagt Organisatorin Kerstin Werner.

Bönningstedt Die Bönningstedter Feuerwehr ist am Dienstagabend um 21.53 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen worden. Auf der Kieler Straße war zwischen den Einmündungen Winzeldorfer Straße und Ostermoorweg in Fahrtrichtung Norden ein Kleinwagen auf ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug geprallt. Dabei wurde eine Person verletzt und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Zudem liefen erhebliche Mengen Betriebsstoffe aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Polizeibeamte bereits einen Straßeneinlauf provisorisch mit Erdreich geschützt. 14 Kameraden streuten mehrfach Ölbindemittel auf Fahrbahn und Rinnstein, da sich die Konsistenz der Flüssigkeiten als sehr zäh erwies. Nach einer knappen Stunde war der Einsatz beendet.

Alveslohe/Kummerfeld Bei zwei schweren Unfällen in der Region sind am Dienstag drei Menschen schwer verletzt worden. Nahe des Alvesloher Ortsteils Hoffnung wollte ein 52-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg gegen 16.25 Uhr mit seinem Auto aus Rubinstwiete nach links auf die Bundesstraße 4 (B4) in Richtung Quickborn einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei einen von links kommenden Wagen, der von Bilsen in Richtung Bad Bramstedt unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Ein 30-Jähriger und ein 23-Jähriger aus Kaltenkirchen, die in dem anderen Auto saßen, wurden schwer verletzt. Aufgrund des Unfalls war die B4 für eine halbe Stunde voll gesperrt. Bereits gegen 16 Uhr war eine 24-jährige Pinnebergerin schwer verletzt worden, als sie auf der alten B5 zwischen Kummerfeld und Ellerhoop mit ihrem Auto gegen einen Baum prallte. Sie wurde von der Kummerfelder Wehr aus ihrem Fahrzeug geschnitten und ins Krankenhaus gebracht.

Heidgraben Die Freude war groß: Die deutsche Damenmannschaft hat den Europameisterschaftstitel im Para-Tischtennis gewonnen. Maßgeblich dazu beigetragen hat Stephanie Grebe aus Heidgraben. Für die 30-Jährige ist es nach dem zweiten Platz bei den Paralympics der nächste große Erfolg.

Hamburg Hamburgs neues Wahrzeichen, die Elbphilharmonie, hat bereits vier Millionen Besucher angezogen. Sie lauschten Konzerten oder genossen den Ausblick von der Plaza, wie die Kulturbehörde am Mittwoch mitteilte. 660.000 der Besucher hatten eines der begehrten Konzerttickets ergattert. Die Plaza war am 4. November vergangenen Jahres eröffnet worden. Seither strömen täglich bis zu 17.000 Gäste aus aller Welt auf diese Aussichtsplattform. Der erste Geburtstag soll mit einem bunten Programm gefeiert werden. Das Konzerthaus selbst war erst am 11. Januar dieses Jahres feierlich eingeweiht worden. Mehr als 62.000 Menschen nahmen bislang an einer Führung durch die Elbphilharmonie teil.

Schleswig-Holstein Mehr Unterricht, bessere Förderung, wieder Noten ab Klasse 3 - Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien will an den Grundschulen den Leistungsgedanken stärken. In der jüngsten Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) hätten die Schüler aus dem Norden zwar recht gut abgeschnitten, heißt es in einem Schreiben der CDU-Politikerin an die Grundschulleitungen. Besonders in Mathematik, Rechtschreibung und in der Sprachförderung müsse die Qualität aber steigen. Prien will auch nicht nur die schwächeren Schüler fördern, sondern verstärkt auch die guten.