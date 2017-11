Bauernkomödie mit viel Charme

vergrößern 1 von 2 Foto: Hofmann 1 von 2

Bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn bildete sich am Festsaal des Landhauses Schadendorf in Hasloh eine lange Schlange. Das Interesse an der Premiere des neuen Stücks der Volksspielbühne mit dem Titel „Schlitzohren unter sich“ war groß. Während die Besucher in den Saal strömten, herrschte hinter der Bühne große Aufregung. Letzte Textpassagen wurden noch einmal geprobt und geschaut, ob das Kostüm richtig sitzt. „Es ist recht eng hinter der Bühne. Da müssen wir schauen, dass wir nicht plötzlich im Ärmel oder Hosenbein des anderen stecken“, sagte Regisseurin Bärbel Kote während der Begrüßung der Gäste mit einem Lachen.



Zuschauer begeistert von den Darstellern





Noch ein letztes „Toi, toi, toi“ und dann öffnete sich der Vorhang. Die Besucher staunten über das detailreiche und mühevoll erarbeitete Bühnenbild. „Die Bühnenbauer haben sehr viel Zeit und Mühe investiert, um diese schöne Kulisse zu schaffen“, sagte Kote. Die Bauernkomödie in vier Akten von Wolfgang Binder sorgte bei dem Hasloher Publikum für große Begeisterung. Jeder Schauspieler konnte mit viel Charme und Wortwitz überzeugen. Das zeigt sich am Szenenapplaus für Sprüche wie „Wer früh arbeitet, ist auch schon früh müde“ von Bauer Uwe (Rudi Schimanski).

Gemeinsam mit seiner Schwester Gesine (Gerda Ahrendt) und seinem Sohn Hinnerk (Fabian Dill) könnte der Bauer ein unbeschwertes Leben führen. Wäre da nicht die neue Freundin seines Sohnes Juliette. Da sie aus der Stadt kommt, hat sie bei Uwe direkt einen schweren Stand. „So eine Stadtpflanze ist nichts für dich“, sagt er seinem Sohn. Doch ein Rückenleiden bietet Juliette die Gelegenheit, den dickköpfigen Bauern doch noch für sich zu erwärmen. Mit einer kleinen List gibt sie sich als Pflegerin aus. Nur Hinnerk und Gesine sind eingeweiht. Als dann auch noch die Bürgermeisterin Margret Hansen (Sandra Zimmer) versucht, dem Bauern ein Stück Land abzuschwatzen, muss Uwe Lösungen finden.

Die Wahl eines geeigneten Stücks war laut Kote nicht ganz einfach. „Es ist schon schwierig ein Stück zu finden, in dem es nicht so viele Männerrollen gibt. Ich habe ansonsten sehr viele schöne und lustige Stücke im Repertoire, die wir leider nicht spielen können“, sagte die Regisseurin. Männer seien in der Gruppe deshalb auch jederzeit willkommen. Mitzubringen sind die Freude am Theaterspielen sowie die Möglichkeit, ein bis zwei Mal wöchentlich abends an den Proben teilzunehmen. Weitere Infos gibt es unter Telefon (0 41 06) 39 38 oder (0 41 06) 48 75.