Region Pinneberg in Kürze : +++ Bauboom in Uetersen +++ Barmstedter Stadtbücherei zieht in Innenstadt +++ Pinneberg: Bahnhof ohne Weihnachtsbäume +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

21. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Uetersen In der Rosenstadt wird der Wohnungsbau angekurbelt. Gleich vier Investoren wollen in Uetersen investieren. Jüngst befasste sich der Bauausschuss mit den Plänen der Firma Meravis, die ein ehemaliges Rosenfeld am Tornescher Weg bebauen möchte. 250 bis 300 Wohnungen sollen dort entstehen. Die Mitglieder des Ausschusses hatten viele Fragen an den Investor. Am Ende fassten sie den Aufstellungsbeschluss.

Barmstedt Jetzt steht es fest: Die Barmstedter Stadtbücherei soll in den ehemaligen Rewe-Komplex in der Innenstadt ziehen. Dafür haben sich die Stadtvertreter während ihrer jüngsten Sitzung bei sechs Enthaltungen einstimmig ausgesprochen. Doch ein uneingeschränktes Ja war es nicht: Um die Kosten im Auge zu behalten, sollen der Kultur- und der Bauausschuss die weitere Planung eng begleiten.

Pinneberg Fahrgäste haben es längst bemerkt: Früher stand noch jeweils ein hübsch geschmückter Weihnachtsbaum an jedem Bahnhofsausgang in Pinneberg. „Die Stadt Pinneberg bittet die Bürger um Verständnis dafür, dass in diesem Jahr keine Weihnachtsbäume vor dem Bahnhof für festliche Stimmung sorgen. Die derzeit stattfindenden Umbaumaßnahmen verbieten leider einen Weihnachtsschmuck in der direkten Umgebung des Bahnhofes“, teilt Rathaussprecherin Maren Uschkurat mit. Auch in den nächsten Jahren werde der Umbau des Bahnhofes Vorrang vor der Schmückung des Areals haben. Die Stadt bittet um Nachsicht.

Elmshorn Bei einem Feuer in einem Doppelhaus in der Friedrich-Engels-Straße in Elmshorn ist am Mittwochabend ein Schaden von zirka 75.000 Euro enstanden. Verletzte gab es nicht. Laut Polizei hatten die beiden Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Elmshorner Feuerwehr war mit 31 Einsatzkräften vor Ort.

Quickborn Mit der Übergabe einer Urkunde ist am Donnerstag in Quickborn die Gründung einer Rotary-Schülerorganisation offiziell abgeschlossen worden. Vorangegangen war eine zweimonatige Vorbereitungszeit. Rotary-Präsident Jens Bosse sprach wegen der geringen Zahl solcher Clubs in Deutschland von einer „absoluten Besonderheit“. Nach offiziellen Angaben gibt es bundesweit zwölf Interact-Clubs, darunter je einer in Hamburg und Kiel, drei sind demnach in Gründung.

Hamburg Wegen der versuchten Tötung einer 34-Jährigen hat das Landgericht Hamburg am Donnerstag den Ehemann des Opfers und eine Freundin von ihm zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Strafkammer sprach den 40-Jährigen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung schuldig. Er muss achteinhalb Jahre ins Gefängnis.

Schleswig-Holstein Wenn auf ihrem Smartphone ein rotes Licht aufleuchtet, ist für Schleswig-Holsteins Polizisten im Einsatz künftig Vorsicht geboten. Das ist der Fall, wenn die Prüfung des Ausweises aktuelle Hinweise ergibt – beispielsweise auf eine Fahndung oder einen offenen Haftbefehl. Ist alles gut, leuchtet es grün. Ab dem kommenden Jahr haben Polizisten im Norden im Einsatz Dienst-Smartphones dabei, mit denen sie auch die Echtheit von Ausweisen überprüfen.