Region Pinneberg in Kürze : +++ Bauboom in Pinneberg +++ Kein Datenklau im Kreis Pinneberg +++ Elmshorner gesteht: Mehrere Frauen sexuell belästigt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

16. Januar 2019, 06:00 Uhr

Pinneberg Zahlreiche Gewerbe- und Wohngebiete, Citysanierung, Bahnhofumbau, Parkstadt Eggerstedt und der Ilopark: Der Bauboom in Pinneberg geht auch 2019 nahtlos weiter. Pinnebergs Bauamtschef Klaus Stieghorst hat shz.de einen Überblick über die größten Projekte in der Stadt gegeben. Besonders freuen können sich die Pinneberger auf den Umbau der Innenstadt. Dort heißt es: Autos raus.

Kreis Pinneberg Die Kreisverwaltung, die Städte Quickborn, Wedel und Barmstedt sowie die Ämter Rantzau und Horst-Herzhorn haben eins gemeinsam: Sie lassen ihre EDV-Angelegenheiten von dem IT-Zweckverband Kommunit regeln. Der Verband mit Sitz in Elmshorn gab am Montag bekannt, dass ein von ihm verwaltetes Online-Portal angegriffen worden war. Die Hacker entwendeten Daten von 837 Personen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg. Im Kreis Pinneberg habe es keinen Datenklau gegeben, sagte der Verbandsvorsteher – Quickborns Bürgermeister – Thomas Köppl gestern. Mit dem Zwischenfall wurde die Debatte über IT-Sicherheit neu entfacht.

Elmshorn Scheinbar ziellos spazierte der 29-jährige durch Elmshorn. Wie aus dem nichts ging er dann auf drei Frauen los. An einem Abend im Juli des vergangenen Jahres soll er mehrere Frauen belästigt und eine sexuell genötigt haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Exhibitionismus und sexuelle Nötigung. Am Dienstag startete vor dem Landgericht Itzehoe der Prozess gegen den 29-Jährigen. Laut Anklage sei er zunächst einer Frau in den Eingang eines Mehrfamilienhauses gefolgt. Dort habe er sein Geschlechtsteil entblößt und sexuelle Handlungen angedeutet. Es sei der Frau gelungen, das Haus zu verlassen, um die Polizei zu verständigen.

Wedel Nach der Veröffentlichung eines neuen Gutachtens des IFO-Instituts, das die Ätzwirkung von Parktikeln aus Wedels Heizkraftwerk nachweist, mahnt die Politik Konsequenzen an. „Die Wedeler Grünen fordern auf Basis dieses neuen Gutachtens das Umweltministerium beziehungsweise die Aufsichtsbehörde LLUR dazu auf, den technisch defekten Kohlemeiler sofort abzuschalten, um weitere ätzende Partikelausstöße ins Wohngebiet zu unterbinden“, heißt es in einer Pressemitteilung von Grünen-Ortsverbandssprecherin Petra Kärgel.

Uetersen Zum 21. Mal lädt Juwelier und Uhrmachermeister Hartmut Stonner aus Uetersen zur Hochzeismesse in das Parkhotel Rosarium an der Berliner Straße ein. Diesmal dreht sich am 3. Februar alles um das Thema Liebe. Mehr als 20 Aussteller stehen Paaren hilfreich zur Seite, die den schönsten Tag im Leben inhaltsreich und perfekt gestaltet wissen möchten. Diese Hochzeitsplaner bieten alles von A wie Aida-Flitterwochen bis Z wie Zitronenhochzeitstorte. Und noch ganz viel mehr.

Hamburg in Lamellenbruch und zwei schwere Unfälle haben am Dienstag auf der A7 im Raum Hamburg für kilometerlange Staus und Vollsperrungen in Richtung Süden gesorgt. Zunächst ging es auf rund 20 Kilometern für Autofahrer zwischen Quickborn (Kreis Pinneberg) und Hamburg-Waltershof im Berufsverkehr nur langsam voran. Der Verkehr staute sich auch bis auf die A23 zurück, auf der Autofahrer auf etwa acht Kilometern Geduld brauchten.

Schleswig-Holstein Eine Fake-Seite im Internet gibt vor, Familienkarten für den Hansapark in Sierksdorf (Kreis Ostholstein) zu verlosen, wenn man an einer Umfrage teilnimmt. Claudia Leicht, Sprecherin des Freizeitparks bestätigte gegenüber shz.de: Es handelt sich um eine gefälschte Verlosung. Der Hansapark habe mit der Aktion nichts zu tun.