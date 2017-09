Bauboom in Pinneberg geht weiter

vergrößern 1 von 2 Foto: Bonava 1 von 2

von René Erdbrügger

erstellt am 13.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Noch mehr Wohneinheiten für Pinneberg: Der Projektentwickler Bonava startet die Bauarbeiten für 22 neue Eigentumswohnungen in der Pinneberger Mühlenstraße. Die Arbeiter sind bereits auf dem Gelände. Auf dem etwa 1600 Quadratmeter großen, ehemals von einer Tischlerei genutzten Areal unweit der Innenstadt werden bis Dezember 2018 zwei Mehrfamilienhäuser mit drei Etagen entstehen.

„Sobald die Erdarbeiten abgeschlossen sind, beginnen wir noch in diesem Jahr mit dem eigentlichen Bau der Häuser. Die ersten Familien werden zum Januar 2019 in ihr neues Zuhause einziehen können“, sagt Bonava-Projektleiter Sebastian von der Lieth.

Die Zwei- bis Drei-Zimmerwohnungen zu Preisen ab 173 000 Euro bieten etwa 49 bis 127 Quadratmeter Wohn-/Nutzfläche und je einen Balkon oder eine Terrasse. Die Wohnungen im Erdgeschoss werden barrierefrei gestaltet. Auch alle weiteren Ebenen des „Mühlenecks“ sind über einen Aufzug erreichbar. In einer gemeinsamen Tiefgarage im Untergeschoss finden künftig 17 Pkw Platz. Weitere Parkmöglichkeiten entstehen im Außenbereich des Areals, so der Investor.

Pünktlich zum ersten Spatenstich werde auch die versprochene „Beweissicherung“ der Nachbarhäuser abgeschlossen sein. Die Auswirkungen der bevorstehenden, vorübergehenden Grundwasserabsenkung zum Bau der Tiefgarage können so jederzeit objektiv überprüft werden. Hintergrund: Anwohner befürchten überschwemmte Keller aufgrund der Absenkung des Grundwassers.

„Wir nehmen die Sorgen unserer Nachbarn ernst und bieten damit zusätzlich zur Unbedenklichkeitserklärung unseres Fachgutachters eine weitere vorsorgliche Absicherung“, erklärt von der Lieth. Der Projektleiter sieht stattdessen vor allem positive Effekte des Bauvorhabens: „Die Wohnungen im ‚Mühleneck‘ werden das lange brachliegende Grundstück und natürlich auch das Umfeld enorm aufwerten. Mit Fertigstellung der Entlastungsstraße rund um Pinneberg wird sich hier in den kommenden Jahren ein beliebtes Wohnviertel entwickeln.“

Die Wohnungen an der Mühlenstraße sind bereits das zweite aktuelle Bauvorhaben des deutsch-schwedischen Immobilienunternehmens in Pinneberg. Ein weiteres Mehrfamilienhaus mit 25 Wohnungen wurde Anfang des Jahres am Drosteipark fertiggestellt.