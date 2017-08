Nadelöhr bei Hamburg : Bauarbeiten und Wacken-Ende: Am Sonntag droht der A23-Kollaps

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Thieme 1 von 1

Pinneberg/Halstenbek | Seit Längerem ist die A23 an der Auffahrt Pinneberg-Süd in Fahrtrichtung Hamburg zum Nadelöhr geworden. Wegen Bauarbeiten auf der Gegenfahrbahn verläuft sie von dort einspurig. Vor allem im Berufsverkehr bedeutet das teils kilometerlangen Stau. Jetzt wird ein neuer Abschnitt in Angriff genommen. Der Rückreiseverkehr vom Metal-Festival in Wacken (Kreis Steinburg) dürfte die A23 am Sonntag dann komplett verstopfen.

Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes von der Landesgrenze Hamburg-Schleswig-Holstein bis vor die Anschlussstelle Halstenbek-Rellingen wird ab Montag, 7. August, das Teilstück, welches bis hinter die Anschlussstelle Halstenbek-Rellingen reicht, saniert. Somit ist bis zum 26. August mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Autofahrer, die auf die A23 in Richtung Norden fahren wollen, können dies erst über Pinneberg-Mitte. Die Auffahrten Halstenbek-Krupunder und Halstenbek-Rellingen sind gesperrt. Autofahrer, die aus Richtung Hamburg kommend die A23 verlassen wollen, können dies in Halstenbek-Krupunder und Pinneberg-Mitte tun. Halstenbek-Rellingen ist für sie gesperrt.

Der Verkehr in Richtung Hamburg kann weiterhin die Aus- und Abfahrten Halstenbek-Rellingen und Halstenbek-Krupunder nutzen. Für die Arbeiten bleibt jedoch eine Spur in Richtung Hamburg gesperrt. Der Verkehr in Richtung Norden wird zweispurig an der Baustelle vorbeigeleitet. So wollen die Planer einen Stau bis zur A7 vermeiden.

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) erneuert seit dem 21. Juli auf dem gut vier Kilometer langen Abschnitt zwischen Landesgrenze und Halstenbek-Rellingen den offenporigen Asphalt, auch Opa und Flüsterasphalt genannt. Der Straßenbelag ist stark beschädigt. Er hat seine schalldämpfende Wirkung verloren. Die Oberfläche wird in einer Stärke von fünf Zentimetern abgefräst und in gleicher Dicke neu aufgetragen. Auch der Asphalt der beiden Anschlussstellen Halstenbek-Krupunder und Halstenbek-Rellingen in Richtung Norden wird ersetzt. Der Bund investiert so etwa 2,4 Millionen Euro in die A23.

Der LBV empfiehlt, falls möglich, auf Busse und Bahnen umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Dieser Tipp dürfte Tausenden Metal-Fans nichts nützen. Sie machen sich am Sonntag auf die Heimreise Richtung Süden – und werden wohl vor den Toren Pinnebergs eine Zwangspause auf dem Asphalt einlegen.

von Tobias Thieme

erstellt am 03.Aug.2017 | 10:00 Uhr