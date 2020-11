Bauarbeiten für die S4 beginnen mit Grünschnitt

Avatar_shz von pac

06. November 2020, 15:04 Uhr

Hamburg | Die Bauvorbereitungen für die neue S-Bahn-Linie S4 (Ost) zwischen Altona und Bad Oldesloe starten an diesem Montag. Das Bundesverwaltungsgericht habe grünes Licht für die Arbeiten gegeben, teilte die Deutsche Bahn gestern mit. Vier Eilanträge gegen den Planfeststellungsbeschluss seien abgelehnt worden. Zuerst ist ein Vegetationsrückschnitt im Bereich Hammer Straße und Hasselbrook geplant. Nach Angaben der Bahn soll der eigentliche Bau 2021 beginnen. Mit der S4 werden entlang der bestehenden Bahntrasse neue Gleise gebaut und so der Fern- und Nahverkehr entmischt. Der Hamburger Hauptbahnhof zudem entlastet. An der S4 (Ost) sind fünf neue Haltestellen geplant. Die S-Bahnlinie kostet 1,85 Milliarden Euro, davon trägt der Bund 84 Prozent, den Rest teilen sich die Länder und die Bahn.