Region Pinneberg in Kürze : +++ Bau-Verzögerungen in Tornesch +++ Sanierungsplanungen in Schenefeld +++ Ernst-Barlach-Schule ausgezeichnet +++

Tornesch Mehr als eine Million Euro investieren Stadt und Abwasserbetrieb derzeit in Sanierung und Ausbau der Straße Am Moor in Tornesch. Entstehen soll ein verkehrsberuhigter Bereich. Die Arbeiten dauern länger als geplant. Laut Verwaltung wird bis weit ins neue Jahr hinein gearbeitet. Hauptgrund für die Verzögerung ist die hohe Lage der vorhandenen Versorgungsleitungen im Erdreich.

Schenefeld Die Weichen sind gestellt: Die Planungen für die Sanierung des Schulzentrums in Schenefeld können starten. Das ist das Ergebnis der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Bauen und Feuerwehr sowie Schule, Sport und Kultur am Donnerstagabend. Anfang des Jahres startet der Architektenwettbewerb. Nach den Sommerferien sollen die ersten Entwürfe vorliegen, so Bauamtschef Andreas Bothing.

Wedel Für ihre intensive Leseförderung wurde die Wedeler Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule ausgezeichnet. Sie ist jetzt Biss (Bildung durch Sprache und Schrift)-Verbundschule. Als eine von neun Einrichtungen im Land nimmt sie damit an der Forschungs- und Entwicklungsinitiative teil, die sich um Sprachkompetenz kümmert. „Lesen macht stark“, betonte Schulleiter Stephan Krumme während der Feier.

Barmstedt Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Barmstedter Brunnenstraße haben Beamte der Polizeistation Barmstedt am Mittwoch zwölf Verstöße festgestellt. Das berichtete Heiko Querling von der Polizei. Die Beamten hatten sich zwischen 13.30 und 15 Uhr im Bereich der Baumschule Hachmann postiert und das Tempo von Autofahrern, die in Richtung Groß Offenseth-Aspern unterwegs waren, mit einem Laser-Messgerät gemessen. Insgesamt seien etwa 250 Autofahrer kontrolliert worden. Das Ergebnis sei durchschnittlich, so Querling. Auf der Straße gilt Tempo 50, einige Autofahrer hätten aber bereits im Bereich des Ahornrings beschleunigt, obwohl der Ortsausgang erst mehrere hundert Meter später folge, sagte er.

Hamburg Fünf Jahre nach dem Selbstmord zweier Seniorinnen mit ärztlicher Hilfe hat die Hamburger Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft für den Mediziner gefordert. „Es liegt kein Fall der Sterbehilfe vor, sondern des Totschlags“, sagte die Staatsanwältin am Freitag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht. Von einer frei verantwortlichen Entscheidung der beiden Frauen könne nicht gesprochen werden.

Schleswig-Holstein Mit der dunkleren Jahreszeit haben Wohnungseinbrüche in Schleswig-Holstein deutlich zugenommen. Im Oktober zählte die Polizei nach Angaben vom Freitag 350 Fälle, nachdem es im September 236 waren. Im Vergleich zu den Vorjahren gab es allerdings einen spürbaren Rückgang, denn im Oktober 2016 wurden noch 500 Einbrüche registriert und im gleichen Monat 2015 fast 800.