Region in Kürze : +++ Barockes Festival +++ Donatus-Lauf +++ Sommer-Biathlon +++

18. Juni 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Barockes Festival: Das Ensemble Merlini sowie das Saxophonquartett Lübeck musizierten am Sonnabend im Rosengarten in Pinneberg. Das Barockfestival lockte viele Besucher in den Fahlt.

Elmshorn Schnelle Beine, ruhige Hand: Sechs Mannschaften treten beim ersten Elmshorner Sommer-Biathlon des Leibniz Sportclubs an. Die Disziplin: Schießen mit Lasergewehren.

Barmstedt Der Barmstedter Verein „Taten statt Worte“ hat einen neuen Vorsitzenden: Stefan Bolln. Zurzeit unterstützt der Verein die Opfer des Vulkanausbruchs in Guatemala.

Uetersen Johannifest in Kirche und Kloster: Die Gemeinden der Kirche Am Kloster und der Erlöserkirche feiern den Johannitag gemeinsam mit einem Gottesdienst um 11 Uhr in der Klosterkirche.

Ellerau Christen feiern gemeinsam: 300 junge Christen haben am Freitagabend im Ellerauer Freibad eine Pool-Party mit Gottesdienst gefeiert. Unter dem Motto „Salz und Licht“ stand die Predigt.

Wedel 70 Läufer gingen gestern beim Donatus-Lauf des Wedeler Lauftreffs an den Start. Erlöse und Spenden bei der Veranstaltung gehen an den mobilen Hopizdienst Wedel.

Hamburg Schwitzen für guten Zweck: Hamburger Verein hilft Waisenkindern in Kamerun.

Schleswig-Holstein Kieler Woche: Mit dem Typhonsignal „Leinen los!“ (lang-kurz-kurz-lang) hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die 124. Kieler Woche eröffnet. Bereits am ersten Wochenende stürzten sich nach Angaben der Veranstalter rund eine Million Menschen in den Trubel des größten Volksfestes im Norden Europas.