Region Pinneberg in Kürze : +++ Barmstedter Herbstmarkt im Sonnenschein +++ Beate Raudies an der Spitze der Elmshorner SPD +++ Neuer Schützenkönig in Tornesch +++

16.Okt.2017

Barmstedt Eine farbenprächtige Vielfalt an Obst, Gemüse und weiteren regionalen Produkten, Kunsthandwerk und deftige Eintöpfe haben gestern tausende Besucher auf den Barmstedter Bauernmarkt gelockt. Zum 26. Mal richtete der Handels- und Gewerbeverein (HGB) das Ereignis in der für den Verkehr gesperrten Innenstadt aus. Nachmittags hatten zudem etliche Geschäfte geöffnet.

Elmshorn Nach 36 Jahren an der Spitze des Elmshorner SPD-Ortsvereins trat Ernst Dieter Rossmann nicht wieder zur Wahl an. Er schlug Beate Raudies als seine Nachfolgerin vor. 57 Genossen stimmen für Raudies, zwei gegen sie. Zwei Stimmzettel waren ungültig, mit 93 Prozent startet die Landtagsabgeordnete in ihr neues Amt.

Tornesch Auf dem Königsball haben die Schützen Tornesch ihre neuen Majestäten ausgerufen: König ist Jens Kaminski, seine beiden Ritter sind Marc Suhr und Kevin Kliegel. Der Schützenverein feierte dieses Ereignis mit insgesamt 150 Gästen, die nach der Proklamation das Tanzparkett in der Gaststätte „Zur Erholung“ in Uetersen eroberten.

Pinneberg „Das Wetter war großartig, die Stimmung an der Strecke klasse und das Fest ist bis auf Kleinigkeiten sehr gut gelaufen“, bilanzierte Volker Brammer, Organisator des Erntedankumzugs in Waldenau-Datum, gestern beim Ernte-Dank-Frühschoppen im Gemeinschaftshaus „Alte Schule“. Alle Helfer waren vom Bürgerverein Waldenau-Datum von 1934 zum gemeinsamen Klönschnack eingeladen worden.

Quickborn Wie hätte Martin Luther seine Thesen heutzutage verbreitet? Warum hatten die Menschen in der Reformationszeit Angst vorm Fegefeuer? Und ist Hate Speech nur eine Frage der heutigen Generation? Diesen und ähnlichen Fragen gingen die Schüler des Elsensee-Gymnasiums in Quickborn während ihrer Projekttage zum Thema „Reformation“ auf den Grund.

Wedel Leidenschaft, Wortwitz und jede Menge Erinnerungen an die Pop- und Rockmusik der 1970er und 80er: So präsentierte Autor Ulli Engelbrecht im Reepschlägerhaus eine Zeitreise in die Musikwelt seiner Jugend. Ausgestattet mit Mikrofon, Plattenspieler und Kassettendeck entführte er das leider nur spärlich erschienene Publikum in Zeiten, als Ilja Richter und Dieter Thomas Heck allwöchentlich über den Fernseher die Schlager- und Popwelt in die Wohnzimmer brachten und Rockmusik die Wände der Discos erbeben ließ.

Schenefeld Traumberuf Musiker, untergekommen in einem Staatsorchester. Für viele Menschen aus der künstlerischen Szene ist dies ein begehrtes Ziel, verbunden mit der Vorstellung von Auftritten im Rampenlicht und nicht endenwollendem Applaus. Dass die Realität eines Musikers im Staatsorchester auch eine ganz andere sein kann, demonstrierte Klaus Peter Fischer eindrucksvoll in Patrick Süskinds „Der Kontrabass“ in einer Inszenierung des Schenefelder Theaters.

Hamburg Der Vorsitzende des Sonderausschusses zum G20-Gipfel, Milan Pein (SPD), will den Zeitplan der Aufarbeitung einhalten. Trotz der Querelen um geschwärzte Akten will er mit der parlamentarischen Aufarbeitung der Krawalle bis kommenden Sommer fertig sein. „Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Zeitplan umsetzen können“, sagte Pein. Er kündigte an, dass die zuletzt dem Ausschuss zur Verfügung gestellten Akten mit geschwärzten Stellen nochmals überprüft werden sollen.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg hat an Betroffene von Medikamentenversuchen, die Jahrzehnte zurückliegen, appelliert, sich zu melden und Unterstützung einzufordern. „Jedem ist klar, dass das erlittene Unrecht nicht wieder gut zu machen ist“, sagte der FDP-Politiker. „Wir müssen Betroffenen sagen: Ja, auch der Staat hat damals versagt und Kinder und Jugendliche in Psychiatrien und Heimen der Behindertenhilfe nicht angemessen schützen können. Das bedaure ich sehr und dafür bitte ich im Namen der Landesregierung um Entschuldigung.“