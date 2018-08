Barmstedter Hallenbad öffnet

von Florian Kleist

Die Temperaturen sollen wieder fallen – und passend dazu öffnet das Barmstedter Hallenbad (Seestraße 12) wieder seine Türen: Nach vier Wochen „intensiver Wartung und Modernisierung“, so Stadtwerke-Sprecherin Irina Hesselink, kann die „Badewonne“ ab morgen, 9. August, wieder genutzt werden. „Die Arbeiten sind nahezu abgeschlossen, und wir freuen uns, dass wir unseren Zeitplan in die Tat umsetzen und planmäßig

öffnen können“, ergänzt Betriebsleiter Andy Fröhler. Für alle Frühschwimmer öffnet das Hallenbad nach den Sommerferien immer dienstags bereits ab 7.30 Uhr. „Parallel zu den Schul- und Vereinszeiten haben dann alle die Möglichkeit, bis 9 Uhr ihre Bahnen zu ziehen“, so Hesselink.

> stadtwerke-barmstedt.de