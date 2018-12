Region Pinneberg in Kürze : +++ Barmstedt: Wolfsexperte hält Abschüsse für nötig +++ Raubüberfall in Schenefeld +++ Fachkräftemangel im Kreis +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

12. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Barmstedt Wolfsexperte Friedrich Noltenius (Foto) sieht den Abschuss des im Kreis Pinneberg heimischen Wolfs als unvermeidbar an. Das Tier sei auf Weidetiere geprägt. „Experimente mit ungewissem Ausgang sind der betroffenen Bevölkerung nicht zuzumuten“, sagt Noltenius im Interview mit unserer Zeitung.

Schenefeld Zwei Räuber haben am Sonnabendmorgen im Bereich Wurmkamp in Schenefeld einen Mann überfallen und Geld erbeutet. Das teilte die Polizei gestern mit. Gegen 6.10 Uhr stießen die Täter in der Nähe eines Sees auf ihr 48 Jahre altes Opfer. Einer zogen eine Schusswaffe, bedrohte den Mann und forderte Geld. Der Geschädigte übergab eine zweistelligen Summe.

Kreis Pinneberg Der Mangel an Fachkräften wird immer schlimmer, die Suche der Unternehmen nach qualifizierten Kräften immer intensiver. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Unternehmensverbands Unterelbe-Westküste hervor. Mittlerweile erweist sich die Lage auf dem leergefegten Arbeitsmarkt sogar als Wachstumshemmnis.

Elmshorn 500 weiße Luftballons sollten am Freitag der kommenden Woche von Elmshorn in die Luft steigen – und 500 Weihnachtswünsche von Kindern in die Welt tragen. Die Aktion wurde auf Druck von Umweltschützern abgesagt. Wie der BUND gestern auf Anfrage bestätigte, geht die Absage in Elmshorn auf eine Initiative des schleswig-holsteinischen Landesverbands zurück.

Quickborn Seit einigen Tagen können Quickborner Bürger auf der Homepage der Stadt einen Hinweis auf Schäden im öffentlichen Raum hinterlassen. Bislang war das ausschließlich persönlich am Empfang im Rathaus, telefonisch oder per Mail an den zuständigen Mitarbeiter möglich.

Pinneberg Die Pinneberger Ratsversammlung steht morgen vor einer Marathonsitzung - vier Stunden sind angesetzt. Unter anderem wollen die Politiker der Kreisstadt den Haushalt 2019 beschließen. Auch die Installation eines hauptamtlichen Stadtrats ist Thema.

Hamburg Der Hamburger Flughafen hat seine Ausbaupläne für die nächsten Jahre gegen Kritik von Fluggesellschaften verteidigt. Schon heute sei es zu eng in den Terminals und Warteräumen. Die Fluggesellschaften fürchten höhere Entgelte für eine Infrastruktur, die sie derzeit noch gar nicht bräuchten.

Schleswig-Holstein Mit strengen Sicherheitsvorkehrungen und einem großen Medienaufgebot startet gestern Mittag vor dem Kieler Landgericht der Prozess um die Schüsse auf der Autobahn zwischen Neumünster und Blumenthal. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Racheakt aus und wertet die Tat als versuchten Mord und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Angeklagt ist ein 39-Jähriger. Er soll am 21. Mai diese Jahres – das war Pfingstmontag – kurz vor 21.30 Uhr auf der A215 in voller Fahrt mit einer scharfen Waffe auf den Wagen seines Kontrahenten (30) gefeuert haben.