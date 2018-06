Region in Kürze : +++ Barmstedt: Erstes E-Auto für THW +++ Elmshorns große Sport-Party +++ S21 treibt Wohnpreise in Quickborn in die Höhe

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

02. Juni 2018, 06:00 Uhr

Barmstedt Besondere Premiere beim THW Barmstedt: Der Ortsverband hat das deutschlandweit erste Einsatzfahrzeug in Dienst genommen, das ein E-Mobil ist. Ortsbeauftragter Stefan Schrade sowie Marius Tonn und Adrian Ruffert vom First-Responder-Team, die das Fahrzeug fahren, stellten es am Freitag offiziell vor. Der Einsatzradius sei mit 25 Kilometern „so gering, dass keine Gefahr eines leeren Akkus besteht“, betonte Schrade.

Elmshorn Das wird heute Elmshorns Sporttag der Superlative: Auf der Hartz’schen Wiese im Liether Wald beginnt um 12 Uhr das große Sportfest mit Spaß, Action, Musik, Show – und natürlich ganz viel Sport. Unter anderem wird der neue Trimm-Dich-Pfad eingeweiht. Um 18 Uhr beginnt dann die große Sportlerehrung. 289 Aktive werden ausgezeichnet.

Quickborn Der Ausbau der S21 auf der Strecke Hamburg-Kaltenkirchen wird den Wohnungsmarkt in der Region weiter unter Druck setzen. Das geht aus einem Gutachten hervor, welches das Stadt-Umland-Forum-Nordwest gestern in Quickborn präsentiert hat. So könnten die teils ohnehin schon hohen Bodenpreise weiter steigen und stellenweise Menschen mit kleinem Einkommen verdrängen. Entlang der Strecke gibt es fast nur in kleineren Orten noch Flächen für Wohnungen.

Pinneberg 2017 gab es in Pinneberg mit 243 Verkehrsunfällen zwei mehr als im Jahr 2016. Das ist das Ergebnis der Verkehrsstatistik. Deswegen lautet auch das Fazit von Carsten Zingler, kommissarischer Leiter des Polizeireviers: „Es gibt in Pinneberg keine Unfallschwerpunkte.“ Die Zahl der Verletzten ist hingegen von 160(2016) auf 198 im Jahr 2017 gestiegen. Bei den Elf- bis 14-Jährigen ist die Zahl der Unfälle mit dem Rad von neun auf 18 Fälle angewachsen.

Wedel Als Anlieger mit drei Grundstücken in direkter Nachbarschaft haben der Wedeler Unternehmer Heinrich Schneider sowie die Elbhöfe GmbH Klage gegen den B-Plan für das Hotel am Hafenkopf eingereicht. Kritikpunkt ist eine aus Sicht der Betroffenen Verschlechterung des Hochwasserschutzes durch den Komplex. Laut Gutachten ergeben sich durch die geplante Integration in den Gebäudesockel ein erhöhtes Risiko wirtschaftlicher Schäden bis hin zu einer Gefährdung von Leib und Leben.

Hamburg Mit einem ehrgeizigen Projekt will Hamburg einen neuen Meilenstein für Mobilität in der Großstadt setzen. Im nächsten Frühjahr sollen erste Fahrgäste mit fahrerlosen Elektrobussen durch die Hamburger Hafen-City fahren können. Im Probebetrieb werde zunächst jedoch noch eine Begleitperson an Bord der neuartigen Kleinbusse die Sicherheit gewährleisten, teilte die Hamburger Hochbahn am Freitag zum offiziellen Start des Projektes HEAT (Hamburg Electric Autonomous Transportation) mit. Die Fahrt ist für die Passagiere zunächst kostenlos.

Schleswig-Holstein Die Gemeinschaftsschule Brachenfeld Neumünster ist die „Schule des Jahres 2018“ in Schleswig-Holstein. Den mit 6000 Euro dotierten Preis verlieh Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Freitag im Landeshaus in Kiel. Die Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule Großhansdorf und das Landesförderzentrum Sehen Schleswig holten beide den zweiten Platz und freuten sich über jeweils 3000 Euro.