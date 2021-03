Kreis Pinneberg in Kürze : Barmstedt: Ärzten fehlen Impfungvorgaben ++ Kreis knackt 100er-Inzidenz ++ Elmshorn: Prozess Rathaus-Korruption startet

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 27. März wichtig ist.

Kreis Pinneberg Jetzt ist es doch soweit: Der Kreis Pinneberg knackt die 100er-Inzidenz. Das zeigt die Internetseite Schleswig-Holsteins zu Informationen über das Coronavirus seit Samstagabend (27. März) an. Welche Folgen das konkret haben wird, das wird der Kreis am Montag entscheiden. Beim Stagnieren kurz über der Hundertergrenze sollen am Mittwoch (...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.