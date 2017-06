Balack-Weg: Licht-Idee kommt an

Mehr Sicherheit für Kinder und Senioren durch mehr Licht: Die Rechnung, die der Seniorenbeirat für eine Verbindung zwischen Jörg-Balack-Weg und Pinneberger Straße aufgemacht hat (wir berichteten), kommt bei der Mehrheit der Ratsfraktionen an. Mit Auftrag des Bauausschusses feilt die Verwaltung jetzt eine neue Beschlussvorlage aus, um die Beleuchtung im Bereich der Kita Regenbogen auszuweiten.

Einzig die Grünen stellten sich generell gegen mehr Lampen am Balack-Weg. Mit einer Ausweitung der Beleuchtung am Rande des Naturschutzgebiets werde wieder ein Teil des Lebensraums für Insekten und Fledermäuse abgeknapst, so Grünen-Vertreter Ralf Sonntag. Ein Grund für den Insektenrückgang um 80 Prozent in Teilen Deutschlands sei die Lichtverschmutzung. Diese verursache gravierende Folgen für den Vogelbestand oder auch die Bestäubung. Insbesondere der Verbindungsweg nördlich der Kita, der laut Verwaltungsvorschlag beleuchtet werden soll, sei eine „Oase der Dunkelheit“.

Zudem seien vom Balack-Weg aus bereits die Lampen an der Pinneberger Straße zu sehen, so Sonntag. Neue Leuchten wären daher „rausgeschmissenes Geld“. Sein Kompromissvorschlag: Je zwei Leuchten an den beiden Enden der Verbindung auf leistungsstärkere, aber energiesparende und insektenschonende LED-Technik umrüsten. Diese könnten in den Stichweg leuchten, was ausreichen dürfte, so der Grüne.

Die übrigen Fraktionen dagegen wollten dem Ansinnen des Seniorenbeirats grundsätzlich durchaus folgen. Die SPD schlug sogar vor, sowohl den Weg nördlich der Kita als auch den über den Spielplatz beleuchten, mindestens aber letzteren. Die WSI dagegen wollte Lampen an der anderen Verbindung. Wenn, dann eine Beleuchtung auf dem Spielplatzüberweg, verdeutlichte Stephan Schwatz für die CDU. Wobei die Lichtverschmutzung so gering wie möglich gehalten werden solle.



Bewegungsmelder als Kompromiss

Bauamtschefin Gisela Sinz-König schlug daher vor, die Beleuchtung auf dem Spielplatz mit einem Bewegungsmelder zu versehen. Dies würde auch den Bedenken der Verwaltung entgegenkommen, dass eine dauerhafte Beleuchtung des Spielplatzes zu nächtlicher „Fremdnutzung“ etwa durch Jugendliche führen könnte. Eine Lösung, die dem Seniorenbeirat ebenso gefiel wie FDP-Vertreter Helmut Thöm. „Hervorragender Vorschlag“, so sein Kommentar.

von Oliver Gabriel

erstellt am 21.Jun.2017 | 15:25 Uhr