Region Pinneberg in Kürze : +++ Bahnübergang wird günstiger +++ Streit um Bleekerpark +++ Schul-Debatte in Quickborn +++

07.Nov.2017

Barmstedt Gute Nachrichten für die Stadt Barmstedt: Die Kosten für die Bahnschrankung des Bahnübergang am Bornkamp ist niedriger als geplant. Das hat Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) während der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung mitgeteilt. „Die Herstellungskosten von etwa 197.700 Euro lagen deutlich unter den geschätzten Kosten von rund 231300 Euro“, sagte sie. Der Eigenanteil der Stadt werde sich daher und durch Fördermittel von 65.900 Euro auf etwa 13.300 Euro reduzieren – nur etwas weniger als die Kosten für die Beschrankung des Bahnübergangs Beim Reihergehölz: Sie lagen bei knapp 13.800 Euro.

Schenefeld Die Tanzshow im Forum in Schenefeld zum 28-jährigen Bestehen des Ballettstudios von Beate Schüßler Preuß hat am Wochenende das Publikum begeistert. 300 Tanzschüler standen auf der Bühne. Was Schüßler-Preuß und ihre Choreografinnen Michaela Frauenlob, Jennifer Holze, Karolin Illies, Isabella Lebioda, Katharina Seven den Tänzern vermittelt hat, konnte sich sehen lassen. Besonders die Kostüme waren bezaubernd.

Quickborn Die schulpolitische Rolle rückwärts der schleswig-holsteinischen Landesregierung rückt an den Quickborner Gymnasien immer stärker in den Mittelpunkt. Weil sich das Elsensee- (ESG) und Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) in Sachen G8 und G9 im Januar positionieren müssen, hat in den Gremien die Entscheidungsfindung begonnen. Das DBG könnte auf G9 umschwenken, das ESG auf das zweigleisige Angebot verzichten.

Uetersen Streit gab es jüngst während der Sitzung des Uetersener Bauausschusses als es um Sanierung und Umgestaltung des Bleekerparks ging. Politiker mehrerer Fraktionen warfen Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) vor, den politischen Beschluss dazu nicht ordnungsgemäß umgesetzt zu haben. Der Ausschuss hatte vor einem Jahr beschlossen, dass die Investitionskosten dafür auf 50.000 Euro gedeckelt werden sollen.

Pinneberg Ungewöhnliche Erfahrung für das Team von Meyer’s Frischecenter in Pinneberg: Der großräumige Edeka-Markt an der Friedrich-Ebert-Straße diente als Drehort für die Produktion des neuen TV-Spots zu Weihnachten von Edeka, der seit gestern bundesweit auf diversen Fernsehkanälen ausgestrahlt wird. Zu sehen gibt es in knapp 38 Sekunden, wie ein Roboter im Kundenservice lernt, mit dem Begriff Liebe zu Weihnachten umzugehen.

Hamburg Ein Berg an Überstunden und tausende zurückgestellte Ermittlungen – der G20-Gipfel und seine Folgen machen der Hamburger Polizei weiter zu schaffen. So sehr, dass die Gewerkschaften teils mit drastischen Worten Alarm schlagen. Doch die Innenbehörde betont: „Hamburgs Polizei ist sehr schlagkräftig – trotz der Belastungen durch G20.“ Die Polizei werde durch die „temporäre Belastungssituation“ nicht lahmgelegt, so ein Behördensprecher.

Schleswig-Holstein Nach neuen, umfangreichen Veröffentlichungen zur globalen Steuervermeidung hat Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ein breites politisches Bündnis für mehr Steuergerechtigkeit gefordert. Die „Paradise Papers“ müssen „der finale Weckruf sein“, sagte Heinold. Die aufgedeckten Steuerschlupflöcher würden nicht nur zu immensen Einnahmeausfällen führen, sondern beschädigten auch das Vertrauen in die Steuergerechtigkeit und den Staat.