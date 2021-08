Voting des Tages : Bahnstreik im Kreis Pinneberg: Fahren Sie während des Ausstands trotzdem mit dem Zug zur Arbeit?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

20. August 2021, 18:00 Uhr

Bahn-Reisende müssen sich erneut auf Ausfälle und Verspätungen einstellen: Die Lokführergewerkschaft GDL kündigte Streiks ab Montagmorgen 2 Uhr bis Mittwochmorgen 2 Uhr an. Den Güterverkehr will sie bereits ab Samstagnachmittag bestreiken. Die Bahn kündigte am Freitag ein "verlässliches Grundangebot" während des Streiks an. So sollen 25 Prozent der Züge im Fernverkehr fahren, im Regionalverkehr werden es demnach etwa 40 Prozent sein.

Wir fragen daher heute:

Bahnstreik im Kreis Pinneberg: Fahren Sie während des Ausstands trotzdem mit dem Zug zur Arbeit? Ja, ich nehme trotzdem die Bahn. Nein, ich wechsle zu Auto, Bus, Rad oder arbeite im Homeoffice. Ich fahre grundsätzlich nicht mit der Bahn zur Arbeit. zum Ergebnis

