Maroder Vorbau : Bahnhof Pinneberg: Balken von Dachgerüst stürzt auf Fahrgast

Die ehemalige Fahrgastbedachung ist eingestürzt. Sanierungsarbeiten am Bahnhof beginnen Montag.

29. August 2018, 17:54 Uhr

Pinneberg | Was für ein Schreck am Bahnhof Pinneberg: Am Mittwochmittag ist dort ein Balken auf eine Person herabgestürzt. Er verfehlte sie nur knapp. Die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg erreichte dieser ungewöhnlicher Notruf um 13.06 Uhr. Die Polizei übernahm die Erste Hilfe. Die Person lehnte den Einsatz eines Rettungswagens ab.

Der Querbalken eines maroden Dachgerüsts auf der Südseite des Bahnhofs hatte sich gelöst. Wehrführer Claus Köster ließ den Bereich nach Eintreffen um 13.23 Uhr absperren und der Bahnbetrieb auf Gleis drei wurde vorübergehend eingestellt. „Für mich war sofort klar, dass wir den Vorbau abreißen müssen, wir haben hier eine akute Gefahrenstelle“, sagte Köster.

Der Bahnbetrieb auf Gleis drei wurde vorübergehend eingestellt. Nachdem Wehrführer Köster die Bahnsicherheit über den Vorfall informierte, gab er den Befehl, den Rest des Gerüsts abzureißen. Mit acht Einsatzkräften konnte die Gefahrenstelle erfolgreich beseitigt werden. Um 15.45 Uhr war der Einsatz beendet.

Der Bahnhof Pinneberg ist seit Jahren baufällig und nicht barrierefrei. Nun soll er für insgesamt 15 Millionen Euro umgebaut werden. Die Sanierungsarbeiten starten am Montag.

