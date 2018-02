Region Pinneberg in Kürze : +++ Bahnchaos in Elmshorn +++ Wedel ehrt Sportler +++ Quickborn: Betreuungsplatzsituation entspannt sich +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

16. Februar 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Wieder Bauarbeiten der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Hamburg und Neumünster. Wieder Zugausfälle. Wieder überfüllte Züge Wieder lange Wartezeiten. Wieder genervte Pendler. Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje schlägt jetzt Alarm und kritisiert die massiven Behinderungen, die zum wiederholten Male auf Elmshorn zukommen werden. „Dass die Deutsche Bahn vom 23. März bis zum 1. Mai erneut den Betrieb massiv einschränken wird, ist eine Hiobsbotschaft, insbesondere für Pendler“, sagt Hatje.

Wedel Bürgermeister Niels Schmidt bedankte sich bei der Sportlerehrung in Wedel bei den Aktiven, die für Wedel im vergangenen Jahr so viele sportliche Erfolge nach Hause getragen haben. Zudem warb der Bürgermeister ganz allgemein darum, Sport zu treiben, denn der könne viel Positives bewirken. Vom jüngsten, gerade mal sechs Jahre alten, mit einem ersten Platz ausgezeichneten Karatekämpfer bis zum ältesten Sportler, der sich Lorbeeren bei den Betriebssportmeisterschaften erworben hatte, waren alle Aufgerufenen sichtlich erfreut über die Ehrung. Insgesamt 108 Aktive konnten im vergangenen Jahr sportliche Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene erzielen.

Quickborn Um bei einer steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen insbesondere für Kinder unter drei Jahren schnell reagieren zu können, haben die Mitglieder des Sozialausschusses der Anschaffung von zwei Modulen für temporäre Kindertagesstätten zugestimmt. Derzeit kalkuliert die Verwaltung Kosten in Höhe von einer Million Euro ein, die in den Haushalt 2019/2020 eingeworben werden sollen. Mit der Entscheidung der Politik verschafft sich die Stadt etwas Luft. Aktuell stehen in Quickborn 985 Betreuungsplätze zur Verfügung: 180 für Krippenkinder, darunter 55 in der Tagespflege, 593 im Elementarbereich und 212 in der nachschulischen Hortbetreuung.

Pinneberg 6,8 Millionen Euro für die Bahnhofssanierung in Pinneberg – am Donnerstag übergab Verkehrs-Staatssekretär Thilo Rohlfs vom Wirtschaftsministerium Kiel den Förderbescheid an den Finanzleiter der Deutschen Bahn im Regionalbereich Nord, Peter Horwitz. „Ziel ist es, den öffentlichen Nahverkehr auf der Schiene gerade für die vielen Pendler aus Schleswig-Holstein noch attraktiver zu machen“, sagte Rohlfs bei der Übergabe im Pinneberger Bahnhof.

Schenefeld Ein erhöhter Kohlenstoffdioxidausstoß, ein steigender Wasserpegel – nur zwei Themen von vielen, die der Klimawandel mit sich bringt. Doch was tun, wenn die Politik nichts unternimmt? Die Grünen aus Schenefeld und Halstenbek möchten die Ausreden der Politiker auf Bundesebene nicht mehr hören. Sie organisierten einen Jour Fixe zum Thema Klimawandel im Juks und besprachen mit Teilnehmern Möglichkeiten, wie jeder Einzelne seinen Beitrag zur Unterstützung der Umwelt leisten kann. Ideen kamen zahlreich auf.

Hamburg Jetzt muss der Hamburger SV liefern. Nach neun Spielen ohne Sieg benötigt der Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen dringend einen Punkte-Dreier, um in der Abstiegszone nicht frühzeitig zurückzufallen. Dennoch verbreiten die seit dem 26. November 2017 (3:0 gegen 1899 Hoffenheim) auf einen Dreier wartenden Norddeutschen Optimismus. „Es macht keinen Sinn, groß Trübsal zu blasen. Ich versuche, den Spielern Zuversicht vorzuleben und glaube zu 100 Prozent daran, dass wir den Klassenverbleib schaffen“, betonte Trainer Bernd Hollerbach am Donnerstag in der Hansestadt.

Schleswig-Holstein Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange wirbt um Unterstützung für ihre Bewerbung um den Vorsitz der Bundes-SPD im Netz: Die 41-Jährige hat am Mittwoch eine Online-Petition mit der Plattform Open-Petition Deutschland gestartet: „Es geht uns dabei um die Ideen von Basisdemokratie und Urwahl“, erklärte Flensburgs SPD-Vize Nicolas Jähring, der sie bei der Bewerbung unterstützt.