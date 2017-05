Region Pinneberg in Kürze : +++ Badeseen: Wasserqualität in Ordnung +++ Andreas Meyer legt Posten nieder +++ Ingrid Holzknecht feiert Comeback +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrea Stange 1 von 1

Kreis Pinneberg Morgen ist Start der Badesaison im Kreis Pinneberg. Pünktlich zu diesem Ereignis hatdas Hygiene-Institut des Universitätsklinikums Kiel die Wasserqualität überprüft. Jetzt liegen die Ergebnisse vor: Die Wasserqualität ist in allen Badegewässern gut. Diese sind das Naturbad Oberglinde, der Rantzauer See in Barmstedt, der Baggersee in Appen und an der Helgoländer Düne. Allerdings: Eine gute Wasserqualität heißt nicht, dass es keine Algen oder Wasserpflanzen gibt, die den Schwimmspaß trüben.

Pinneberg Seit vier Jahren ist Andreas Meyer erfolgreicher Fraktionschef der Pinneberger CDU. Zum 30. September wird er jedoch seinen Posten niederlegen. Aus beruflichen Gründen, wie der 57-jährige Prokurist gestern auf Nachfrage mitteilte. Die neue Herausforderung: Am 1. Oktober wird Meyer Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Lederindustrie in Frankfurt am Main. Als sein Nachfolger kommt CDU-Kollege Torsten Hauwetter in Frage. Er ist derzeit Meyers Stellvertreter.

Rellingen/Elmshorn Es ist bezeichnend für den Ehrgeiz von Ingrid Holzknecht, dass sie ihre aktuellen Leistungen sogleich mit denen von vor einem Jahr vergleicht. Dabei sind sie nicht zu vergleichen. Das weiß die 76-Jährige von der Leichtathletik-Gemeinschaft Elmshorn auch. Denn es gibt für die Rellingerin das Sportleben vor und das nach dem schweren Bergunfall im vergangenen Jahr. Erstaunlich ist schon die Tatsache, dass sich Holzknecht ins Sportleben zurückgekämpft hat. Bei den Landesmeisterschaften gab sie nun ihr Comeback.

Wedel Nach dem Großbrand in den Morgenstunden vom Donnerstag, 25. Mai, bei dem der Gewerbekomplex an der Rissener Straße mit Event-Club, Spielhalle, Asia-Restaurant sowie einer Autovermietung und einem Autohändler niederbrannte, entfachte am vergangenen Montag erneut ein Feuer in den Brandruinen, wie die Freiwillige Feuerwehr in einer Pressemitteilung informierte. Neun Kameraden rückten um 13 Uhr aus, um Nachlöscharbeiten vorzunehmen. Das Feuer konnte bekämpft werden und die freiwilligen Einsatzkräfte konnten wieder in die Wehr zurückkehren.

Ellerbek Nach zähem Ringen um Fördergelder für den Anbau an die Ellerbeker Kindertagesstätte geht es nun endlich los: Bauzäune trennen einen Teil des Spielplatzes und die Fläche zwischen Kita und Harbig-Halle ab. Dort haben Bauarbeiter bereits das Pflaster entfernt und den Untergrund für die weiteren Arbeiten vorbereitet.

Uetersen Andy Holm ist zurück. Vor 35 Jahren hat er Uetersen verlassen, um das Glück in Indien zu finden. Das hat er auch geschafft und zwar im doppelten Sinne. Beruflich ging’s in einer Musikschule voran, privat mit einer Frau an seiner Seite − einer Australierin, die er während seines zweijährigen Aufenthalts auf dem Subkontinent kennengelernt hat. Mit ihr zog er nach Down Under, bekam eine Tochter und zog kürzlich erneut um − nach Thailand. Vier Wochen lang ist er jetzt zu Gast in Uetersen und gibt an den Sonnabenden, 3. und 17. Juni, zwei Konzerte im „Taps“ an der Pinnauallee.

Hamburg Bei dem Brand in einer Haftzelle der Justizvollzugsanstalt in Hamburg-Billwerder ist ein Insasse verletzt worden. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Es werde davon ausgegangen, dass der Häftling das Feuer vorsätzlich selbst gelegt habe, ergänzte ein Sprecher der Justizbehörde. Durch den Brand am Mittag sei in der Zelle erheblicher Sachschaden entstanden.

Schleswig-Holstein SPD-Bundesvize Ralf Stegner hat der früheren Kieler Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke den Austritt aus der SPD nahegelegt. „Wer so unter seiner Partei leidet, der sollte sich von dem Leid befreien“, sagte Stegner den „Kieler Nachrichten“. Gaschke hatte in der „Welt am Sonntag“ Fehler der SPD, die seit März die Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen verloren hat, analysiert und dabei auch Stegner attackiert (Titel: „House of Chaos“).