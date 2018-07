Region Pinneberg in Kürze : +++ Babygruppen für Ellerau +++ Schenefeld: Schulsanierung und Haushalt im Fokus +++ Wenig Kriminalität in Hörnerkirchen

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

18. Juli 2018, 06:00 Uhr

Ellerau In der Ellerauer Ansgarkirche wird nach den Ferien die Zahl der Eltern-Kind-Gruppen aufgestockt. Davon profitieren auch Quickborner Familien. Grund ist der gestiegene Bedarf vor allem von Müttern nach Austausch. Carola Weitkamp und Eyke Kenner leiten die dann drei Gruppen, in denen Kinder ab dem dritten Lebensmonat bis hin zum Kindergartenalter willkommen sind. Sie schaffen während der wöchentlich eineinhalbstündigen Treffen einen Schutzraum, in dem auch Probleme thematisiert werden können. Vor allem aber geht es um den Spaß mit den Kindern.

Schenefeld Die Karten für die Politik sind in Schenefeld seit der Kommunalwahl neu gemischt. Die Grünen sind seitdem die stärkste Kraft im Rat. Nach der Sommerpause wird die Arbeit in den Fraktionen und Ausschüssen wieder aufgenommen. Im vierten Teil der Serie „Unser Plan für Schenefeld“ spricht Jörg Evers, Fraktionschef der Offensive für Schenefeld, über Ziele und Pläne der Partei. Unter anderem möchte sich die Fraktion für den Fortschritt in Sachen Schulsanierung einsetzen. Zudem sei der Haushalt ein großes Thema, das nicht zu unterschätzen sei, schildert er im Interview.

Brande-Hörnerkirchen Auch wenn die Polizei 13 Fälle mehr als ein Jahr zuvor bearbeiten musste: Das Amt Hörnerkirchen ist sicher, sagt Marco Kolmschlag, Stationsleiter der Dienststelle in Brande-Hörnerkirchen. Im Bereich der Kriminalität waren 2016 149 Fälle bekannt geworden, im vergangenen Jahr waren es 162. Der leichte Anstieg hängt laut Kolmschlag vor allem mit einer Graffiti-Serie zusammen. 13 Fälle wurden insgesamt gezählt, 2016 war es kein einziger. Wohnungseinbruchsdiebstähle habe es keine gegeben. Auch die Zahl der Körperverletzungen ging zurück, so die Polizei.

Elmshorn Engagierte Elmshorner Bürger schlagen Alarm. Die offene Planungsgruppe „Augen auf VormStegen“ bangt um den Erhalt der alten Verladestation an der Ecke Schauenburger Straße/Vormstegen. Das Gebäude verfällt und das Gelände um das Haus wird zurzeit als Baustellenlager für den Stadtumbau genutzt. Die Planungsgruppe, zu der Architekten und Ingenieure gehören, sieht den Bau auch deshalb in Gefahr, weil er aus ihrer Sicht im Baubetrieb nicht genügend geschützt ist. In einem offenen Brief an Bürgermeister Volker Hatje zählt die Gruppe die Station zum „bedeutenden baulich historischen Gedächtnis der Stadt“.

Hamburg Dem Musik-Genuss folgt der Kassen-Frust: Kein anderes Parkhaus in Hamburg ist für Autofahrer so teuer wie das unterhalb der Elbphilharmonie. Fünf Euro pro Stunde werden fürs Kurzzeitparken mittlerweile fällig, nachdem Betreiber Apcoa die Preise im Frühjahr um 50 Cent je Stunde angehoben hat – nur anderthalb Jahre nach der Eröffnung. Bei einem ausgiebigen Konzertbesuch werden nicht selten 20 Euro oder mehr fürs Autoabstellen fällig. Was ganz besonders Menschen mit Behinderungen ärgert, für die es in der Elphi keine Park-Ermäßigungen gibt. Beim ADAC sind mehrere entsprechende Beschwerden eingegangen.

Schleswig-Holstein Auch nach der wochenlangen Trocken- und Wärmeperiode müssen die Schleswig-Holsteiner keinen Mangel an Trinkwasser befürchten, dies bestätigte eine Anfrage beim Umweltministerium. „Unsere Wasserspeicher sind voll“, sagte Pressesprecher Joschka Knuth. „Wir beziehen unser Trinkwasser aus dem Grundwasser und nicht aus Oberflächenwasser.“