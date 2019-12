Baby-Advent bei St. Michael

Avatar_shz von Andrea Stange

02. Dezember 2019, 18:31 Uhr

Moorrege / Heist | Junge Eltern freuen sich oft besonders auf die ersten Weihnachtserfahrungen ihres Nachwuchses. Doch der ist anfänglich noch zu klein, um das besinnliche Fest so richtig wahrzunehmen. Für Kinder im Alter von null bis zwei Jahren gibt es nun beim sogenannten „Baby-Advent“ im Gemeindehaus St. Michael in der Kirchenstraße für Moorrege und Heist die Möglichkeit, mit den Kleinen in geselliger Runde den Advent bei einem Frühstück zu begehen. Dieses soll am Freitag, 13. Dezember, von 9.30 bis etwa 11.30 Uhr stattfinden. Alle Teilnehmer sind gebeten, etwas zum Frühstück mitzubringen. Im Gemeindehaus hängt eine Liste aus, auf der man sich für die Teilnahme an dem Baby-Advent eintragen kann.