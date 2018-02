Region Pinneberg in Kürze : ++AZV wird Insolvenzverschleppung vorgeworfen++Jugendliche überfallen Mann in Halstenbek ++Einbrecher bei Tat erwischt++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

21. Februar 2018, 06:00 Uhr

Hetlingen/ Barmstedt Im Zusammenhang mit dem Verkauf des Glasfasernetzes ist ein geheimes Dokument aufgetaucht, in dem schwere Vorwürfe gegen Verantwortliche im Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV) und dessen Tochterunternehmen erhoben werden. In der juristischen Stellungnahme ist die Rede von deutlichen Anhaltspunkten für eine Insolvenzverschleppung in der AZV Südholstein Breitband GmbH.

Halstenbek Ein 15-jähriger Hamburger sowie ein 18-jähriger Elmshorner befinden sich derzeit in Untersuchungshaft, da sie in Verdacht stehen, am frühen Sonntagmorgen einen Mann am S-Bahnhof Halstenbek-Krupunder beraubt zu haben. Dies teilte Polizeisprecher Arnd Habermann am Dienstag mit.

Neuendorf In der Nacht zu Dienstag ist es einer Polizeistreife in Neuendorf gelungen, einen Einbrecher auf frischer Tat zu fassen. Kurz vor 3 Uhr hatte der Eigentümer eines Gebäudes in der Straße Fleien die Polizei alarmiert. Der Mann war über ein Überwachungssystem über den Einbruch informiert worden. Die Polizisten nahmen einen 29-Jährigen noch in dem Haus fest. Der Kreis Steinburger befindet sich in Polizeigewahrsam.

Pinneberg Die Pläne eines Investors, in der Pinneberger Parkstadt eine Mehrzweckhalle für 3500 Besucher zu bauen, stoßen auf Kritik. Joachim Dreher, Fraktionschef von Grünen & Unabhänigen, kündigte am Dienstag an, in der Ratsversammlung am Donnerstag dagegen zu stimmen. Er befürchtet mehr Verkehr in dem Gebiet.

Quickborn Der Verein „Quickborn hilft“ hat der DLRG-Jugend in der Eulenstadt zwei Water Balls geschenkt, in denen man über das Wasser kullern kann. Der Verein wird die Bälle nutzen, um das Angebot weiter auszubauen. Das wird eine der ersten Aufgaben der neuen Vorsitzenden Melanie Günther, die an die Stelle von Julia Marie Tietz rückte.

Schenefeld Die Schenefelder SPD rüstet sich für die Kommunalwahl am 6. Mai. Mit Gudrun Bichowski führt die aktuelle Bürgervorsteherin die Liste als Spitzenkandidatin an. Auch die Eckpunkte des Programms stehen fest. Unter anderem soll mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.

Hamburg Neue Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg wird Tulga Beyerle. Sie wechselt zum 1. Dezember dieses Jahres vom Kunstgewerbemuseum Dresden, das sie seit 2014 leitet, wie die Kulturbehörde der Hansestadt und die Museen am Dienstag mitteilten. Um einen guten Übergang zu gewährleisten, verlängere die derzeitige Direktorin des Hamburger Hauses, Sabine Schulze, ihren Vertrag noch einmal bis zum 30. November.

Schleswig-Holstein Es wird wohl wieder eine Generalabrechnung der Opposition mit der Regierung, wenn der Landtag am Mittwoch über den kompletten Haushalt für das Jahr 2018 entscheidet. Bis in den Nachmittag wollen die Parlamentarier debattieren – doch bereits am Dienstag haben die regierungstragenden Fraktionen schon jede für sich ihren Anteil am Gesetzentwurf reklamiert.