Azubis an die verlängerte Werkbank

vergrößern 1 von 3 Foto: Ellersiek (2) 1 von 3

von Claudia Ellersiek

erstellt am 15.Nov.2017 | 16:39 Uhr

Rund 60 Prozent aller jungen Menschen in Deutschland erlernen ihren Beruf im dualen System. Dabei kooperieren Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe und bieten jeweils einen ganz eigenen Lernort. In keinem anderen Land der Welt werden die Fachkräfte von morgen in Industrie, Handwerk und freien Berufen so sorgfältig ausgebildet, wurde eine derartige Allianz geschmiedet, um in 350 Ausbildungsberufen für qualifizierten Nachwuchs zu sorgen.

Dabei spielt auch die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein eine wichtige Rolle. Sie ergänzt mit ihrer überbetrieblichen Ausbildung die Elemente Betrieb und Berufsschule und entlastet damit die Unternehmen. Deshalb wird diese Ausbildungsform auch als „verlängerte Werkbank“ bezeichnet.

„Wir decken Ausbildungsbereiche ab, die von den Betrieben nicht geleistet werden können. Manchmal verfügen sie einfach nicht über das nötige Personal oder die Maschinen“, sagt Hans-Christian Holz, Werkstattleiter am Standort in Elmshorn und dort zuständig für die berufliche Ausbildung. In Zeiten zunehmender Spezialisierung und hohen Wettbewerbsdrucks sei es Anliegen der Wirtschaftsakademie, mit ihrem Engagement auch kleinen Unternehmen und solchen mit einer Konzentration auf ein bestimmtes Marktsegment die Möglichkeit zu schaffen, qualifizierten Nachwuchs auszubilden.

Die überbetriebliche Ausbildung dient der Vertiefung und Festigung der im Betrieb erworbenen Fertigkeiten. An der Wirtschaftsakademie in Elmshorn werden die jungen Leute darüber hinaus auch mit dem Grundlagenwissen versorgt, das sie anschließend im Betrieb anwenden können. „Viele Schulabgänger kommen bei Beginn der Lehre zuerst zu uns, bleiben bis zu acht Wochen und gehen dann in ihren Betrieb“, so Holz. Er und die anderen Ausbilder zeigen ihnen, wie ein Arbeitsplatz organisiert wird, machen sie vertraut mit den Grundlagen ihres Handwerks, zeigen ihnen also das Feilen, Fräsen oder Körnen. „Aber wir lassen auch soziale Aspekte einfließen.“ Das Verhalten im Team, der adäquate Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten sind ebenfalls Bestandteil. „Gehen die Auszubildenden dann in ihre Betriebe, bringen sie schon richtig was mit.“

Allerdings sind es nicht allein die Inhalte der Lehrgänge, die die überbetriebliche Ausbildung an der Wirtschaftsakademie so erfolgreich macht. Es ist auch die Art des Umgangs mit den zukünftigen Fachkräften. Holz sorgt mit seiner Gelassenheit und Routine für eine entspannte Atmosphäre in der Werkstatt. Hier sollen sich die jungen Leute ausprobieren, Raum für Ideen und Kreativität finden. So fällt es ihnen leicht, ihr Talent zu entwickeln und Stärken zu zeigen. Und das wiederum macht viele Unternehmen zu Dauergästen der Wirtschaftsakademie.

Angehende Packmitteltechnologen sowie Auszubildende in den Metall- und Elektroberufen teilen sich die 36 Plätze in der modern ausgestatteten Werkstatt. Der Kontakt zu den Betrieben ist eng und gut. „Viele Meister haben selbst schon bei uns gelernt“, sagt Holz. Sie wissen deshalb auch um den Nutzen der Prüfungsvorbereitungskurse. „Die ist für viele Unternehmen ganz wichtig, weil sie wissen, dass ein Auszubildender dann ganz anders an die Prüfungen rangeht.“ Sie seien deutlich sicherer und ruhiger vor den Prüfungen, zumal die Werkstatt in der Wirtschaftsakademie auch Prüfungsort ist.