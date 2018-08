Awo-Tagesfahrt in die Heide

von Florian Kleist

31. August 2018, 19:07 Uhr

Für die Septemberausfahrt in die Lüneburger Heide, die der Awo-Ortsverein Elmshorn am Mittwoch, 5. September, anbietet, sind noch einige Plätze frei. Start ist um 10 Uhr am Zob in Elmshorn. Ziel der Ausfahrt ist Undeloh. Nach dem Mittagessen steht unter anderem eine Kutschfahrt durch die Lüneburger Heide. Mitglieder zahlen 40 Euro, Nichtmitglieder 45 Euro. Im Preis eingeschlossen sind das Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Anmeldungen unter Telefon: (0 41 21) 46 90 80.