Autoren lesen über „Grenz-Werte“

vergrößern 1 von 2 Foto: Schreibschmiede 1 von 2

von René Erdbrügger

erstellt am 28.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Die Sommerpause ist vorbei. Freunde der gehobenen Literatur sollten sich diesen Termin schon jetzt notieren: Für Sonntag, den 8. Oktober, lädt Sibylle Hallberg, Vorsitzende des Fördervereins Landdrostei, wieder zum Literatur-Café in die Gartensäle des Kreiskulturzentrums in Pinneberg ein. Im Jubiläumsjahr der Drostei hat sich die Schreibschmiede dem Thema „Grenz-Werte“ gewidmet und wird unter der Leitung von Patrizia Held eine Lesung mit Musik präsentieren.

Sieben Autoren haben sich intensiv und kreativ mit Themen rund um die Drostei auseinandergesetzt. Aus der Feder von Ingrid Bethke, Inge Mahlstedt, Sabine Mohr, Christel Parusel, Annemarie Schmidt-Ewald, Uwe Singelmann und Gaby Wode seien fiktive Texte geflossen, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts angesiedelt sind oder sich mit dem Nachbarland Dänemark auseinandersetzen – und die darüber hinaus das Leben des dänischen Dichters Hans Christian Andersen beleuchten.

Das Thema „Grenz-Werte“ ziehe sich wie ein roter Faden durch die gesamte Lesung, so die Organisatorin. „Die Schreibschmiede trifft sich wöchentlich in der Drostei, um unter Anleitung der Germanistin und Journalistin Patrizia Held kreative Schreibtechniken zu erproben und Gedanken, Geschichten und Gedichte in persönlichem Sprachstil und Ausdruck der Teilnehmer entstehen zu lassen“, erläutert Sibylle Hallberg das Konzept.

Musikalisch unterstützt wird die Schreibgruppe von dem Elmshorner Sven Urbatzka alias Sven Punkt. Er spielt auf seinem E-Piano zwischen den Lesungen.

Die Veranstaltung des Fördervereins Landdrostei beginnt um 15 Uhr. Einlass ist wie immer ab 14.30 Uhr. Vor Beginn und in der Pause bietet Meusel’s Kaffee und Kuchen an. Der Eintritt ist frei. Spenden für seine Arbeit nimmt der Förderverein dankbar entgegen.