Autofrei −„Gedanke gut, Umsetzung schlecht“

Staus, Umsatzrückgänge, Regelverstöße: Von Ruhe kann im autofreien Ottensen nicht die Rede sein

von Barbara Glosemeyer

05. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Hamburg | Seit Anfang September sind mehrere Straßen in Ottensen, im Herzen Altonas, autofrei. Das Projekt „Ottensen macht Platz“ soll ein fließender Prozess sein und unter Beteiligung der Anwohner und Geschäftsleute realisiert werden. Es ist zunächst auf sechs Monate angelegt und wird im Rahmen einer von der Stadt und der Europäischen Union forcierten Verkehrswende propagiert. Doch an der Umsetzung hapert es, die Akzeptanz ist gemischt.

Jörg Schürer betreibt eine Kfz-Werkstatt in der Erzbergerstraße, am Rande der autofreien Zone. Er kennt sich mit den Stimmungen im Viertel aus. „Es steht 50:50“, sagt er zur Annahme in der Bevölkerung. Die einen schwärmen von Ruhe und stressfreiem Flanieren, die anderen beschweren sich über nicht eingehaltene Regeln und nächtlichen Lieferverkehr. „Die Akzeptanz vieler Verkehrsteilnehmer ist gering“, beobachtet Schürer.

Die Polizei, die regelmäßig Kontrollen durchführt und Bußgelder verhängt, hat alle Hände voll zu tun − trotz Verkehrsschildern und einem riesigen gelb untermalten Schriftverweis auf der Straße, an den angrenzenden Zonen zwischen Ottenser Hauptstraße und Bahrenfelder Straße. Schürer sagt zudem, der Druck würde sich in die umliegenden Straßen verlagern, wo teilweise Dauerstau vorherrsche. „Insgesamt bringt es mehr Ärger und Verkehrsprobleme.“

Jochen Faiz von der Comet-Wäscherei direkt am Spritzenplatz ist besonders betroffen. Er beklagt für den September einen heftigen Umsatzrückgang. Vor allem betuchte Kunden, die aus anderen Vierteln schon mal mit mehreren teuren Mänteln und Teppichen kämen, blieben weg, weil sie mit dem Auto nicht vorfahren könnten. Es sei für ihn existenzbedrohend, er sei prinzipiell nicht dagegen, „es braucht vernünftige Regeln für beide Seiten“, fordert er unisono mit der Initiative „Ottensen bewegt“, in der sich kritische Anwohner und Geschäftsleute gegen das jetzige Mobilitätskonzept organisiert haben. Vor allem der eingeschränkte Lieferverkehr von 23 bis 11 Uhr sei für viele Geschäftsleute ein großes Problem. „Früher war hier Industriegebiet“, macht Faiz den besonderen Charakter des Viertels deutlich.

Solche Projekte solle man „in einem Wohngebiet“ realisieren, betont auch Schürer, „nicht in einer wichtigen Einkaufsstraße“. Lieferanten und Kunden seien neben den Geschäftsleuten die Leidtragenden. So seien kleine und große Lieferketten und Logistiker betroffen, einige würden nachts anliefern, was Anwohner nerve.

Doch gibt es auch die gegenteilige Meinung. „Es ist toll, wie im Urlaub“, freut sich Gunnar Möller, der hier seit 30 Jahren wohnt über die neue Entspannung mitten in der Metropole. Es gibt auch Geschäftetreibende, die sich von der neuen Neugierde von Leuten aus anderen Vierteln, die sich das Ganze mal angucken wollen, und einem stressfreieren Shoppen neue Kunden versprechen.

Sönke Christiansen, von der beliebten Buchhandlung in der Bahrenfelder Straße, sagt: „Es ist angenehm, weil es ruhiger ist.“ Zwar waren die betroffenen Straßen vorher verkehrsberuhigte Tempo-30-Zonen, doch ist es ein holpriges Kopfsteinpflaster, was viel Lärm erzeugte.

Zudem verursachte eine gewisse Enge Konflikte zwischen Autofahrern, Radlern und Fußgängern. Der Mitarbeiter in der Druckerei um die Ecke macht allerdings gerade jetzt vermehrt Pöbeleien wegen illegaler Durchfahrer aus. „Gedanke gut, Umsetzung schlecht“, ist vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen kann. Auch 90 Parkplätze sind durch das Projekt im so schon dichten Ottensen weggefallen.

„Das Straßenbild hat sich deutlich verändert, und wir haben viele positive Rückmeldungen von Anwohnern erhalten, die sich über den Zugewinn an Platz und Ruhe freuen“, sagt dagegen ein Sprecher des Bezirksamtes Altona. Auch im Rathausviertel in der City sind seit Anfang August für drei Monate mehrere Straßen für Autos gesperrt, und die neue schwarz-grüne Bezirksregierung in Eimsbüttel will ganze Straßenzüge autofrei machen.