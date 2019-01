Kreis Pinneberg : Autofahrer stirbt bei Unfall in Holm

Der Mann wurde von der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

von dpa

14. Januar 2019, 12:44 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Holm (Kreis Pinneberg) ist am Sonntag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 50-Jährige war mit seinem Wagen aus unbekanntem Grund von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Anschließend krachte sein Auto auf einen auf dem Parkstreifen abgestellten Werbeanhänger. Rettungskräfte befreiten den Fahrer aus dem Wrack. Er erlag wenig später in einem Hamburger Krankenhaus seinen Verletzungen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?