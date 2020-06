Polizei sucht Zeugen : Autodiebe stehlen Range Rover in Rellingen

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen an dem Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen gesehen haben.

von Tanja Dirbach

15. Juni 2020, 17:10 Uhr

Rellingen | Unbekannte haben einen grauen Range Rover Sport in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 11. und 12. Juni, in der Drosselstraße/ Lerchenweg in Rellingen gestohlen. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.

Die Täter entwendeten den Geländewagen zwischen 23.30 und 8 Uhr morgens in unmittelbarer Nähe der Wohnung des 28-jährigen Geschädigten, berichtet die Polizei shz.de. Die Beamten in Pinneberg haben die Ermittlung aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen an dem Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter (040) 20 20 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?