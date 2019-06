Der Streit um die A-20-Trasse : Autobahn quer durch die Hörnerau-Niederung – Umweltschützer protestieren

Die Hörnerau-Niederung ist Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Mittendrin könnte bald eine Autobahn sein.

von Finn Warncke

21. Juni 2019, 10:00 Uhr

Weddelbrook/Bokel | Sie ist als Deutsche-Einheit-Projekt geplant, soll künftig vom Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns kommend über Lübeck und Bad Segeberg quer über die Elbe bei Glückstadt bis zur Autobahn 28 in Niedersachsen reichen: die Ostseeautobahn, besser bekannt als die Autobahn 20 (A 20). Das Land Schleswig-Holstein will eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung in Norddeutschland schaffen. Seit Jahren regt sich dagegen Widerstand. Denn: Die Trasse führt unter anderem mitten durch die Hörnerau-Niederung. Ein Landschaftsschutzgebiet zwischen Elmshorn und Itzehoe. Mehr als 8000 Hektar groß. Ein Lebensraum für zahlreiche Tierarten und Pflanzen.

Margitta und Dietrich von Prondzinski sind Gegner der geplanten Ostseeautobahn. Das Paar lebt in Weddelbrook, unweit von Bokel und Brande-Hörnerkirchen, nahe der Hörnerau-Niederung. Fast täglich sind sie unterwegs, dokumentieren seit Jahren Tiere und Pflanzen. Dietrich von Prondzinski sagt:





Die Hörnerau-Niederung ist ein Sumpf- und Feuchtgebiet, teilweise ein Moor und eignet sich überhaupt nicht für die Trasse. Dietrich von Prondzinski

dpa

Ganz zu schweigen von den Folgeschäden für die Natur und die Tiere, wie er ausführt. Die Niederung ist Lebensraum für Kraniche, Seeadler, Zwergschwäne, Rehe oder Kröten. Das Ehepaar hat sie alle gefilmt und gezählt. Im Gespräch mit shz.de präsentiert Dietrich von Prondzinski seine Aufnahmen in verschiedenen Videos. „Bis zu 800 Schwäne und 600 Kraniche leben in dem Gebiet“, berichtet er.

Baulastträger der Ostseeautobahn ist die Bundesrepublik Deutschland. Vertreten wird sie durch die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau (Deges) GmbH. Sie soll die Trassenführung der A 20 planen. Aus Sicht der Deges ist die Trasse durch die Hörnerau-Niederung alternativlos. „Im Raumordnungsverfahren wurden großräumige Trassenalternativen untersucht“, heißt es in einer Stellungnahme. Grundlage hierfür ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung. In den Unterlagen zur Planfeststellung wird die Trasse durch die Hörnerau-Niederung bevorzugt.

Andere Strecke vorgeschlagen

Die Initiative A-20-Nordbogen, die auch die von Prondzinskis unterstützen, schlägt hingegen eine andere Strecke vor: Eine nördliche Landesquerung, die von Bad Segeberg aus über Neumünster und Itzehoe bis an die Elbe zwischen Brunsbüttel und Glückstadt führen soll. Die Hörnerau-Niederung würde durch diese Streckenführung verschont.

Die Kosten des Teilabschnitts belaufen sich laut Deges auf zirka 86 Millionen Euro. Dietrich von Prondzinski kritisiert, dass sich die Baulastträger für die kostengünstigste Variante entschieden haben. „Wenn sie mich fragen, wäre das aber die teuerste Variante“, fügt er an. Nicht unbedingt aus finanzieller Sicht, aber aus ökologischer. „Den Schaden, den die Natur davontragen würde, könnte man kaum beziffern“, sagt er. Ob es sich tatsächlich um die kostengünstigste Variante handelt, beantwortet die Deges nicht.

1000 Hektar der Hörnerau-Niederung stehen unter Landschaftsschutz. Damit die Trasse trotzdem gebaut werden kann, will die Deges Tiere umsiedeln und Ausgleichsflächen schaffen. „Durch Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen wird das Vorhaben vorsorgend landschaftsschonend gestaltet“, schreibt die Deges. „Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft werden mit umfänglichen Ausgleichsmaßnahmen kompensiert“, heißt es weiter. Wie diese aussehen, erläutert die Deges nicht konkret. In der Stellungnahme ist von Biotopschutz, Bau-Tabuzonen und Wasser- und Bodenschutz die Rede. Dietrich von Prondzinski lehnt die Ausgleichsmaßnahmen ab. „Das wäre nur ein weiterer Eingriff in die Natur an anderer Stelle“, sagt er.

Aktuell versucht die Deges mittels der Transektmethode die verschiedenen Arten in der Hörnerau-Niederung zu erfassen. Flora und Fauna sollen neu kartiert werden. Entlang der Linie eines niedrigen Walls stehen mehrere Eimer. In diese fallen die Tiere rein und können so gezählt werden. „Mehrere Tiere sind dabei schon gestorben“, sagt Dietrich von Prondzinski. Er zeigt Videos von Käfern, Kröten und Mäusen, die gemeinsam in den Zähl-Eimern liegen. Teils zappelnd, teils reglos. Die Eimer werden täglich von der Deges überprüft.

Deges nimmt Stellung

Das Ehepaar von Prondzinski wirft der Deges zudem vor, sich im Vorwege nicht im Klaren darüber gewesen zu sein, dass die Trasse durch einen dicht besiedelten Naturlebensraum führt. Dem widerspricht die Deges in ihrer Stellungnahme. „In der Umweltverträglichkeitsprüfung wurden alle Schutzgüter in die Bewertung der Trassenvarianten einbezogen“, schreibt die Planungsfirma. So auch geschützte Teile von Natur und Landschaft. Die Trasse wird laut der Deges so geführt, dass wertvolle Moorgebiete und Flachgewässer nicht beeinträchtigt werden.

Ob die Trasse wirklich kommt oder nicht, steht weiterhin aus. Der Weiterbau der A 20 ist zunächst von Klagen gestoppt worden. Die Deges hat jüngst verkündet, dass es frühestens 2022 weitergehen soll – sofern ein neuer Planstellungsbeschluss nicht gekippt wird. Allerdings wurden bereits Flächen für den Bau gekauft. Kommt die geplante Ostseeautobahn nicht, würden diese verkauft oder anderweitig genutzt, stellt die Deges klar. Das Ehepaar von Prondzinski ist sich sicher: Auch ein neuer Beschluss hätte keinen Bestand. „Schaut man sich die Europawahlen an, scheinen die Menschen mehr und mehr aufzuwachen“, sagt Margitta von Prondzinski. Die Grünen hatten sich in Schleswig-Holstein mit 29,1 Prozent und in Hamburg mit 31,2 Prozent als stärkste Partei durchgesetzt. Natur- und Artenschutz sind den Menschen laut Margitta von Prondzinski immer wichtiger. Ein neuer Planstellungsbeschluss würde aus der Sicht des Ehepaars erneut Klagen nach sich ziehen.

Lösung soll gefunden werden

Die Deges versucht eine Lösung zu finden. So gibt es unter anderem ein Beteiligungsverfahren mit Umweltbehörden, Eigentümern und weiteren Institutionen. Auch die Initiative A-20-Nordbogen ist dabei. Das erste Treffen sei aber wenig zielführend gewesen, erläutert Dietrich von Prondzinski. „Wir haben wenig Gehör mit unserem Anliegen gefunden“, sagt er.

Insgesamt kostet die Ostseeautobahn mit ihren sechs Teilabschnitten zirka 2,2 Milliarden Euro – einschließlich des neuen Elbtunnels. Nach gegenwärtigem Planungsstand rechnet die Deges laut der Deutschen-Presse-Agentur damit, dass das Projekt 2029 fertig wird.