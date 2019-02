Region Pinneberg in Kürze : +++ Auto kracht in Haus +++ Kriminelle halten Berufsschule in Atem +++ Hochzeitsmesse ist ein Erfolg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

04. Februar 2019, 06:00 Uhr

Ellerhoop In den frühen Morgenstunden ist gestern in Ellerhoop ein Audi S5 mit vermutlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Barmstedter Straße abgekommen und mit voller Wucht in ein Carport und ein Wohnhaus geprallt. Mehr dazu gibt es hier.

Pinneberg Schmierereien, Verwüstung, Einbruch und Diebstahl – die Pinneberger Kreisberufsschule ist seit Monaten immer wieder Ziel von Kriminellen. Da alle getroffenen Sicherheitsmaßnahmen bislang keinen Erfolg hatten, macht sich die Schulleitung für die Installation einer Videoanlage stark.

Uetersen Anlässlich der 21. Auflage der Hochzeitsmesse in Uetersen tummelten sich gestern viele Gäste im heiratsfähigen Alter im Parkhotel Rosarium, um sich über angesagte Hochzeitstrends und die aktuelle Hochzeitsmode informieren zu lassen. Fotos davon gibt es hier.

Hamburg/Schleswig-Holstein Ein Vergleich der norddeutschen Länder zeigt: Die Durchschnittsabiturnoten der Jahrgänge unterscheiden sich teils deutlich. So sind die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern konstant die besten – mit 2,4 im vergangenen Jahr. Niedersachsen schneidet am schlechtesten ab mit einem Notenmittel von 2,57; Bremen und Hamburg (beide 2,41) sowie Schleswig-Holstein (2,49) liegen im Mittelfeld.