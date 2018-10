Auszeit für Pinneberger Wasserbüffel

Vier Monate lang weideten 13 Wasserbüffel in der Rahwisch-Niederung, im Frühjahr kommen sie wieder

von shz.de

17. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Es war eine kleine Touristenattraktion für Pinneberg. In der Rahwisch-Niederung im Regionalpark Wedeler Au haben es sich über die vergangenen Sommermonate 13 junge weibliche Wasserbüffel, sogenannte Färsen, gemütlich gemacht. Und das ist wörtlich zu nehmen, denn die Tiere sind sehr behagliche Wesen.

Gemächlich schritten sie über die 15 Hektar große Moor- und Dünenlandschaft, suhlten sich im Schlamm und leisteten mit ihrem großen Appetit Landschaftspflege (wir berichteten). Dabei lockten sie immer wieder Spaziergänger, Radfahrer oder andere interessierte Besucher an den Weidezaun. „Die Tiere überzeugen durch ihre ruhige Art und wurden durchweg sehr positiv aufgenommen. Wir haben viele Familien mit Kindern getroffen, aber auch große Kinder und ältere Leute“, blickt Züchter Alfons Petr zurück.

Wer in den letzten 14 Tagen einen Blick auf die Pinneberger Wasserbüffel werfen wollte, wurde jedoch enttäuscht, denn seitdem ist die Grasfläche leer. „Wir haben auch schon eine besorgte E-Mail erhalten“, berichtet Ehefrau Sabine Petr. Grund zur Sorge gebe es allerdings nicht – ganz im Gegenteil. „Die Wasserbüffel haben ihre Arbeit aus unserer Sicht getan“, erklärt Alfons Petr. Die Wiese ist abgegrast und nun sei es an der Zeit, auf eine der anderen Flächen im Großraum Bad Oldesloe umzusiedeln.

Eigene Ländereien haben die Petrs bislang nicht. Aber sie sind mit ihren insgesamt 90 Wasserbüffeln gern gesehene Pächter von Naturschutzflächen. Gerade in sumpfigen oder moorigen Gebieten, wo Ackerbau und andere Viehhaltung unmöglich sind, fühlen sich die Wasserbüffel umso wohler. „Unser Anliegen ist es, die Tiere so artgerecht wie möglich zu halten“, betont der hauptberufliche Wirtschaftsingenieur, der seit sechs Jahren gemeinsam mit Ehefrau und Sohn Jan-Lukas Petr die Tiere im Familienbetrieb züchtet. Jede der aktuell sechs Herden wird von den Petrs täglich besucht und jedes Tier persönlich in Augenschein genommen. „Außerdem gehen wir die Zäune ab und überprüfen, dass die Wasserversorgung funktioniert“, erläutert Alfons Petr weiter. Tägliche Besuche in Pinneberg wird es für die Züchter aus Bad Oldesloe wieder ab Frühjahr 2019 geben, denn dann kommen die Wasserbüffel in die Wedeler Au zurück.

Wer mehr über die Holstein Büffel erfahren oder Fleisch bestellen möchte, findet Informationen dazu online. >

www.holstein-bueffel.de