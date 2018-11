Region Pinneberg in Kürze : +++ Auszeichnung Pferdezüchter aus Bokel +++ Hoffnung für Bahnpendler +++ Einwohnerversammlung in Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

07. November 2018, 06:00 Uhr

Bokel Große Ehre für Hans-Joachim Ahsbahs (70) aus Bokel: Der Holsteiner Verband hat den bekannten Pferdefachmann als Züchter des Jahres 2018 ausgezeichnet. In Neumünster bekam er für ein Jahr die Landgraf I Statue. Hintergrund für die Ehrung ist der WM-Erfolg der Holsteiner Stute Zeremonie in Tryon. Sie stammt ebenso aus der Ahsbahs-Zucht wie der Dressur-Mannschaftsolympiasieger von 1984, Montevideo, und der mehrfache Gewinner von Weltcupspringen Quintero.

Kiel/Elmshorn Bahnpendler aus im Kreis Pinneberg können auf Verbesserungen hoffen. Das vierte Gleis im Elmshorner Bahnhof ist in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans eingestuft worden. Nach wie vor offen ist die Zukunft des seit mehr als 30 Jahren geforderten dritten Gleises zwischen Elmshorn und Pinneberg. „Das ist ein guter Tag für den Schienenverkehr in Schleswig-Holstein“, sagt Landesverkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) zu der Entscheidung seines Bundes-Kollegen Andreas Scheuer (CSU), vier Projekte aus dem Norden in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans einzustufen.

Pinneberg „Gemeinsam mobil“ – das ist das Thema der Einwohnerversammlung am Dienstag, 13. November. Pinnebergs Bürgervorsteherin Natalina di Racca-Boenigk (CDU) lädt dazu ein. Die Einführung hält Konrad Rothfuchs, Geschäftsleitung des Verkehrsplanungsbüros Argus. Der Experte berichtet über die Trends im Mobilitätsverhalten. Die Einwohnerversammlung beginnt um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Rübekamp.

Uetersen Ludwig-Meyn-Schüler, die privat Instrumental- oder Gesangsunterricht nehmen, laden für Donnerstag, 8. November, und Freitag, 9. November, zum Schülermusikabend in die Aula des Gymnasiums, Seminarstraße 10, ein. Jeweils ab 19 Uhr spielen die jungen Talente klassische und auch moderne Stücke. Organisiert wurde der Schülermusikabend wie in den Vorjahren von Abiturienten aus dem Musikprofil.

Schenefeld Die Stadt Schenefeld muss sich entscheiden, ob sie Stadtwerke will oder nicht. Denn der Ausgangspunkt der Debatte sind die im Jahr 2021 auslaufenden Konzessionsverträge mit Drittanbietern, die die Stadt Schenefeld mit Strom und Gas versorgen. Für Mittwochabend laden die Sozialdemokraten zu einer Podiumsdiskussion ein. Zeitgleich bekennen sich die Grünen nun ganz klar dazu, die weiteren Planungsschritte hin zu der Gründung von Stadtwerken gehen zu wollen. Ob die anderen Fraktionen mitziehen?

Hamburg Das Eisenbahnnetz im Großraum Hamburg soll nach den Plänen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für insgesamt 1,8 Milliarden Euro ausgebaut werden. Zu den vorrangigen Eisenbahnprojekten, die Scheuer am Dienstag in Berlin vorstellte, gehört auch die S4 von Hasselbrook nach Ahrensburg. Details der Finanzierung und damit die Höhe der Beteiligung des Bundes sind jedoch nach wie vor nicht geklärt, wie aus der Präsentation Scheuers hervorgeht.

Schleswig-Holstein Der Bund der Steuerzahler hat in seinem neuen „Schwarzbuch“ erneut Fälle von Geldverschwendung auch in Schleswig-Holstein angeprangert. Zwar gebe es dank öffentlichen Drucks mittlerweile weniger Beispiele von „Prunksucht, Prestigedenken und persönlicher Bereicherung“, sagte Verbandspräsident Aloys Altmann am Dienstag in Kiel. Dafür gebe es gut gemeinte Projekte, die „letztlich an real existierenden Verhältnissen scheitern“.