Voting des Tages : Australien annulliert Visum von Tennis-Star Novak Djokovic erneut – wie stehen Sie dazu?

shz.de

14. Januar 2022, 18:00 Uhr

Die australische Regierung hat im Streit um Corona-Nachweise das Einreise-Visum für Novak Djokovic erneut annulliert. Der Fall landet am Freitagmorgen wieder vor Gericht. Djokovics Visum war in einer persönlichen Entscheidung von Einwanderungsminister Alex Hawke zuvor ein zweites Mal für ungültig erklärt worden. Dies sei gut begründet und "im öffentlichen Interesse", hatte der Minister mitgeteilt. Djokovic ist nicht gegen das Coronavirus geimpft und deswegen eine umstrittene Person in dem Land, das seit Beginn der Pandemie harte Regeln aufgestellt hat.

