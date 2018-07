Region Pinneberg in Kürze : +++ Außenstelle für Awo-Kita in Tornesch +++ Wedels neue Pastorin +++ Quickborner Becherstapler dreht Werbefilm +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

17. Juli 2018, 06:00 Uhr

Tornesch Wie in der März-Sitzung des Bildungsausschusses beschlossen, wird an der Fritz-Reuter-Schule ab dem 1. August übergangsweise bis zur Fertigstellung des Kindergartens Seepferdchen eine Elementargruppe als weitere Außenstelle der Tornescher Awo-Kindertagesstätte eröffnet. 20 Betreuungsplätze stehen zur Verfügung. Wie Bürgermeisterin Sabine Kählert in der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses mitteilte, liegen derzeit 15 Anmeldungen vor.

Wedel Wedel Pastorin Maria von Bar wurde am Sonntag von Probst Thomas Drope offiziell in ihr Amt an der Christuskirche Schulau eingeführt. Sie besetzt die dritte Pfarrstelle der Gemeinde und wird Nachfolgerin von Lucia von Treuenfels. Allerdings ist es nur eine halbe Stelle in Wedel. Daher wird von Bar weiterhin auch in der Kirchengemeinde Moorrege-Heist tätig bleiben.

Quickborn Daniel Kern ist durchaus erfolgsverwöhnt, gehört er doch zu Deutschlands besten Sportstackern. Jetzt allerdings konnte er eine neue Erfahrung machen: Der Becherstapler aus Quickborn hat einen Werbefilm für ein Telekommunikationsunternehmen gedreht. Dabei verwendete er Becher, die die Form des Produkts haben, um das es in dem Spot geht. Die Vertreter einer Produktionsfirma wurden über seinen You-Tube-Kanal auf ihn aufmerksam.

Bokel In diesem Jahr feiert Wolfgang Münster sein zehnjähriges Bürgermeister-Jubiläum. Fünf weitere Jahre kommen nun hinzu. Im Mai wurde Münsters Bokeler Runde bei der Kommunalwahl als stärkste politische Kraft im Ort bestätigt. Kurz darauf wurde auch Münster als Bürgermeister im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates wiedergewählt. Einstimmig, wohlgemerkt. 65 Jahre ist Wolfgang Münster alt. Im April ging der Datenverarbeitungs-Kaufmann in den Ruhestand. Seither muss er nicht mehr Tag für Tag von Bokel nach Hamburg pendeln. Es bleibt also noch mehr Zeit für die Lokalpolitik.

Schenefeld Sie war schon in Paris und zog mit ihrer Ausstellung „The 5th Element“ quer durch Europa. Und nun stellt Cäcilie Cichonski bereits seit einer Woche im Rathaus Schenefeld am Holstenplatz 3-5 aus. Für Sonntag, 22. Juli, lädt der Kunstkreis Schenefeld zur Finissage ein. Cichonski steht ab 12 Uhr im Künstlergespräch zur Verfügung.

Hamburg Eine 67 Jahre alte Hamburgerin steht im Verdacht, ihrer Ex-Freundin über Jahre nachspioniert zu haben. Dazu soll sie das Auto der 57-Jährigen mit einem Peilsender ausgestattet haben, teilte die Polizei am Montag mit. Der GPS-Sender fiel demnach bei einem Werkstattbesuch im Mai auf.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Geld für die berufliche Fortbildung zur Verfügung gestellt. Die Summe für das „Aufstiegs-Bafög“ stieg im nördlichsten Bundesland im Vergleich zu 2016 um 18 Prozent auf 21,3 Millionen Euro, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Insgesamt seien 4605 Menschen mit diesen Mitteln gefördert worden (plus sechs Prozent). 56 Prozent davon nahmen an Fortbildungsmaßnahmen in Vollzeit teil, 44 Prozent in Teilzeit.