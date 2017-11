Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille : Ausgezeichnete politische Arbeit

vergrößern 1 von 1 Foto: Zimmermann 1 von 1

von Lars Zimmermann

erstellt am 25.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Appen | „Dass ich dieselbe Auszeichnung wie meine Zwillingsschwester bekomme, bedeutet mir viel“, sagt Heidrun Osterhoff. Die Appener FDP-Politikerin erhält am kommenden Donnerstag in Husum als Belohnung für ihr jahrzehntelanges kommunalpolitisches Engagement die Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille des Landes Schleswig-Holstein. Ihre Zwillingsschwester Jutta Kaufmann durfte sich vor zwölf Jahren über die Medaille freuen.

Mit der Auszeichnung wird Osterhoffs jahrzehntelanges politisches Engagement gewürdigt. 1989 Eintritt in die FDP, seit 1992 Mitglied des Schulausschusses in Appen, seit 1998 Gemeindevertreterin, aktuell Vorsitzende des Bauausschusses, von 1995 bis 1998 Mitglied des Kreis-Jugendhilfeausschusses, Kandidatin für Bundestag und Landtag – die FDP-Politikerin hat sich in vielen Positionen um Partei und Gemeinwohl verdient gemacht. „Bei uns in der Familie gehört es einfach dazu, sich ehrenamtlich zu engagieren“, sagt die 69-Jährige. Für sich selbst Verantwortung übernehmen und andere unterstützen – diese Einstellung sei ihr von ihren Eltern mitgegeben worden.

Politik und Sport (besonders der HSV) sind die großen Leidenschaften, die Osterhoff mit ihrem Mann Jürgen – ebenfalls Gemeindevertreter in Appen – teilt. Als einen der Höhepunkte ihres Wirkens sieht die FDP-Politikerin, dass sie in den 90-ern dazu beitragen konnte, das Tagesmuttermodell der Familienbildungsstätte im Kreis Pinneberg zu etablieren. In Appen sei sie stolz darauf, dass die FDP großen Anteil an der Erweiterung der Grundschule habe und damit die Einführung der Nachmittagsbetreuung ermöglicht hätte. „Die Jugendarbeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegen mir sehr am Herzen“, sagt die Mutter einer Tochter, die früher in mehreren Firmen und Verwaltungen in den Bereichen Finanzen und Personalwesen arbeitete. Deshalb gilt ihr Augenmerk in Appen aktuell vor allem dem Neubau eines Kindergartens und Schulsanierung.

Die Politik bereitete ihr aber nicht nur Freude. Nur ungern denkt Osterhoff an die Diskussion um Betreutes Wohnen im Ortsmittelpunkt zurück. Das Projekt ist längst vergessen. Manche Narben sind geblieben. „Die persönlichen Attacken von Leuten, mit denen man Jahrzehnte gut zusammengearbeitet hat, waren für mich nicht nachzuvollziehen.“ Schließlich gehe es allen Parteien in Appen trotz unterschiedlicher Auffassungen nur um das Wohl der Gemeinde. „Gesunder Menschenverstand und Bodenständigkeit sind wichtiger als Ideologie“, betont die FDP-Politikerin.

Ihre Freude an der Kommunalpolitik lässt sich Osterhoff von manchen Auseinandersetzungen nicht nehmen. Der Neubau des Amtsgebäudes für die Verwaltung des Amts Geest und Marsch Südholstein, das Scheitern von „Jamaika“ in Berlin, die Zukunft der FDP – alles Themen, die Osterhoff nicht kalt lassen und über die sie emotional diskutiert. Politik ist für sie nämlich nicht nur nüchternes Kalkül, sondern auch Leidenschaft.