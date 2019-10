Oktoberfest, Konzerte und Herbstbasteln : Ausflugtipps: Das erwartet Sie diese Woche im Kreis Pinneberg

shz.de gibt Tipps für die Woche: In der Region locken zahlreiche Veranstaltungen.

Avatar_shz von Lars Zimmermann

07. Oktober 2019, 08:30 Uhr

Kreis Pinneberg | Folgende Veranstaltungen sind unter anderem in dieser Woche geplant.

Montag, 7. Oktober

Herrbstmarkt: Die Stadtjugendpflege Quickborn richtet vom 7. bis 9. Oktober jeweils von 10 bis 14 Uhr Naturerlebnistage in der Bildungs- und Förderstätte Himmelmoor, Heinrich-Hertz-Straße 20, aus. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erbeten, nähere Infos gibt es hier.

Dienstag, 8. Oktober

Ausstellung: „Karl Lagerfeld – Visions“ (erste Ausstellung über den Modezar nach dessen Tod), ab 11 Uhr im Ernst-Barlach-Museum in Wedel, Mühlenstraße 1. Eintritt: 10 Euro. Die Ausstellung geht bis zum 24. Februar.

Radlertreff: Veranstaltung des ADFC für Fahrradinteressierte aus der Region, 19 Uhr, Sportlertreff des VfL Pinneberg, Fahltskamp 53.

Mittwoch, 9. Oktober

Herbstbasteln: Von 15 bis 16.30 Uhr werden beim Herbstbasteln in der Stadtbücherei Barmstedt, Holstenring 10, Futterdosen für Vögel gebastelt. Die Teilnahme kostet 2,50. Anmeldungen sind unter Telefon (04123) 928802 möglich.

Donnerstag, 10. Oktober

Ausstellung: „Ohne Eile, verweile! - Pinneberg als Ausflugsort“ ist der Titel der Ausstellung, die von 10 bis 12 Uhr im Pinneberg-Museum, Dingstätte 25, zu sehen ist.

Freitag, 11. Oktober

Oktoberfest: „Die Elbwiesn“, das Wedeler Oktoberfest beginnt um 18 Uhr auf dem Festplatz an der Schulauer Straße. Auch am Sonnabend (ab 18 Uhr) und am Sonntag (ab 17 Uhr) wird gefeiert.

Konzert: Der Kulturverein Pinneberg veranstaltet im Ratssitzungssaal, Bismarckstraße 8, ein Konzert: „Violoncello und Klavier“. David Stromberg und Jonathan Aner spielen unter anderem Werke von Beethoven und Debussy. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Sonnabend, 12. Oktober

Codierungsaktion des ADFC: 10 bis 14 Uhr, Rad.Pflege.Pinneberg, Diesterwegstraße 33d. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad ist mitzubringen. Kosten: Gravur 8 Euro, Etikett 5 Euro für ADFC-Mitglieder; Nichtmitglieder: Gravur 12, Etikett 8 Euro.

Trauerbewältigung: Trost für Trauernde im Trauercafé, 15 bis 17 Uhr, Bürgerhaus Pinneberg, Fahltskamp 30. Der Eintritt ist frei.

Wasserfahrt: Bootstour mit der Ewer Gloria, 14 bis 16.30 Uhr, Anleger Hafen Elmshorn, Hafenstraße. Die Tour kostet 25 Euro.

Sonntag, 13. Oktober

Flohmarkt: 8 bis 15 Uhr, beim Rewe-Center in Schenefeld, Friedrich-Ebert-Allee 3-11. Standanmeldungen per E-Mail an flohmarkt1@googlemail.com

Flohmarkt: 8 bis 16 Uhr, Familia-Flohmarkt am Westring in Pinneberg .

Radtour: Das Motto lautet „Fernweh“. Es geht von der Drostei zum Hamburger Flughafen. Start ist um 11 Uhr.