Erntedankfestumzug, Flohmärkte und Dauerschwimmer : Ausflugtipps: Das erwartet Sie diese Woche im Kreis Pinneberg

shz.de gibt Tipps für die Woche: In der Region locken zahlreiche Veranstaltungen.

Avatar_shz von Lars Zimmermann

30. September 2019, 10:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Folgende Veranstaltungen sind unter anderem in dieser Woche geplant.

Montag, 30. September

Herbstmarkt: Letzter Tag des traditionellen Jahrmarkts in Pinneberg. Zahlreiche Schausteller sorgen ab 14.30 Uhr für jede Menge Spaß auf dem Marktplatz.

Dienstag, 1. Oktober

Ausstellung: „Karl Lagerfeld – Visions“ (erste Ausstellung über den Modezar nach dessen Tod), ab 11 Uhr im Ernst-Barlach-Museum in Wedel (Mühlenstraße 1). Eintritt: 10 Euro. Die Ausstellung geht bis zum 24. Februar.

Mittwoch, 2. Oktober

DLRG-Schwimmen: Die DLRG Barmstedt lädt zum diesjährigen 18-Stunden-Schwimmen in die Barmstedter Badewonne ein.

Ab 20 Uhr sind Einzelschwimmer, Familien, Mannschaften und Staffeln eingeladen, in der Barmstedter Badewonne, Seestraße 12, zu schwimmen. Jeder Teilnehmer kann seine Geschwindigkeit frei wählen und mitschwimmen, so lange er möchte. Die Veranstaltung wird bis 14 Uhr des folgenden Tages andauern und anschließend mit einer Siegerehrung beendet.

70-er Party: Party mit den größten Hits der 1970er Jahre, 20 Uhr, Lustis Schenefeld, Industriestraße 10. Karten kosten an der Abendkasse 8 Euro.

Donnerstag, 3. Oktober

Hallenreiterflohmarkt: Von 10 bis 16 Uhr, Reitanlage Johannsen Tornesch (Ahrenloher Straße 127).

Radtour: Die Tour führt von der Drostei Pinneberg (Dingstätte 23) zum Obstparadies Kleinwort in Wedel. Start: 11 Uhr.

Freitag, 4. Oktober

Taizé-Andacht: 19 Uhr, Lutherkirche Pinneberg, Kirchhofsweg 76. Andacht mit Lesungen, Stille und vielen Gesängen aus Taizé.

Sonnabend, 5. Oktober

Magic Dinner Show: Essen und Magie – Magic Dinner Show mit Kevin Köneke, 19 Uhr, Signature Hotel Drei Kronen in Elmshorn, Gärtnerstraße 92. Tickets kosten 70,98 Euro.

Swing, Baby, swing!: 19.30 Uhr , Alte Leimfabrik Schenefeld, Halstenbeker Chaussee 7. Mit Musik von Roger Cicero, Dean Martin und Elektro-Swing, dazu kulinarische Köstlichkeiten. Kosten: 50 Euro.

Sonntag, 6. Oktober

Erntedankfest-Umzug: 13 bis 16.30 Uhr, Start am Festplatz Jappopweg in Pinneberg-Waldenau. Mehr als 50 Gruppen mit liebevoll geschmückten Themenwagen zeigen den Jahresablauf des bäuerlichen Lebens. Historische Wagen, viele gezogen von alten Traktoren. Sechs Spielmannszüge sorgen für die richtige Stimmung.

Flohmarkt: 8 bis 16 Uhr, Familia-Parkplatz Elmshorn, Hans-Böckler-Straße 1.

Radtour: Start ist um 11 Uhr von der Drostei Pinneberg, Dingstätte 23. Es geht zum Himmelmoor und auch der phänologische Garten wird begutachtet.