Food-Truck-Festival, Sonntagsshopping und Comedy : Ausflugtipps: Das erwartet Sie diese Woche im Kreis Pinneberg

shz.de gibt Tipps für die Woche: In der Region locken zahlreiche Veranstaltungen.

Avatar_shz von Lars Zimmermann

16. September 2019, 09:00 Uhr

Montag, 16. September

Theater: Das Stadttheater Elmshorn (Klostersande 30) zeigt das Stück „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“. Beginn: 19.30 Uhr, Karten sind ab 29,59 Euro erhältlich und können online bestellt werden.

Dienstag, 17. September

Ausstellung Bandbreite: 8 bis 16 Uhr, Rathaus Barmstedt (Am Markt 1), zu sehen sind Werke der Künstlerin Frauke Klinkforth. Der Eintritt ist frei.

Comedy: Rolands Comedy-Show, zu Gast ist Benni Stark, 20 bis 22 Uhr, Comenius-Schule Quickborn (Am Freibad 3), Eintritt: 15 Euro.

Mittwoch, 18. September

Natur-Impressionen: Die Ausstellung Natur-Impressionen mit Werken von Isabel Calderon kann ab 9 Uhr im Wedeler Reepschlägerhaus besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Comedy: Comedy-Duo Bibi und Tina Zickenkrieg, 19.30 Uhr, Comenius-Schule Quickborn (Am Freibad 3), Eintritt: 10 Euro.

Donnerstag, 19. September

Kirchen-Konzert: Konzertreihe 12x19, 19 Uhr, Rellinger Kirche (Hauptstraße 29), Europäische Musik aus drei Epochen mit Vladimir Bochkovsky, Alexander Suslin und Kantor Oliver Schmidt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Freitag, 20. September

Food-Truck-Festival: Beim zweiten Food Truck Weekend in Pinneberg erwartet die Besucher vom 20. bis 22. September eine feine Auswahl der beliebtesten Food Trucks Norddeutschlands. Der Eintritt ist frei. Am Freitag geht es um 15 Uhr los, am Sonnabend und Sonntag jeweils um 12 Uhr.

Theater: Krimiabend im Theater, 20 Uhr, Theater Wedel (Rosengarten 9), auf dem Programm steht das Stück „Ein brillanter Mord“, Tickets sind ab 18,60 Euro erhältlich und können online bestellt werden.

Radtour: Radrundfahrt Pinneberg-Himmelmoor-Pinneberg, Treffpunkt ist um 9.40 Uhr der S-Bahnhof Pinneberg, die Teilnahme kostet 3,50 Euro.

Sonnabend, 21. September

Markt: Eulenmarkt der Stadt Quickborn mit Flohmarkt, Verkaufs- und Informationsständen, Verzehrangeboten, Unterhaltung für Kinder und buntem Bühnenprogramm, 14.30 Uhr, Rathausplatz Quickborn. Der Eintritt ist frei.

Schenefelder Wiesn: Das etwas andere Oktoberfest unter dem Motto „Fischerhemd meets Lederhose" zugunsten des Zirkels 53,6 e.V. im JUKS Schenefeld (Osterbrooksweg 25). Beginn: 18.30 Uhr, Tickets kosten 32,08 Euro.

Party: Ü30-Party mit Manni, 19 Uhr, Rathausplatz Quickborn, Eintritt: 9 Euro.

Sonntag, 22. September

Radtour: Fahrt zum Pinnausperrwerk. Über Appen, Moorrege, an der Drehbrücke Klevendeich und an Altendeich vorbei geht es auf Nebenstrecken mit unterschiedlichsten Belägen zum Pinnausperrwerk. Treffpunkt: 11 Uhr bei der Drostei Pinneberg

Sonntagsshopping: Sonntäglicher Shoppingspaß in der Pinneberger City: Anlässlich des Food-Truck-Festivals öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr.