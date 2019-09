Familientag, Rhapsody in Blue und Sonntagsshopping : Ausflugtipps: Das erwartet Sie diese Woche im Kreis Pinneberg

shz.de gibt Tipps für die Woche: In der Region locken zahlreiche Veranstaltungen.

Avatar_shz von Lars Zimmermann

02. September 2019, 11:00 Uhr

Montag, 2. September

Sprachförderung: Gesprächskreis für Deutschlernende, 16.45 bis 17.45 Uhr, Veranstaltung mit Moderation für Menschen nach dem ersten Deutsch-Kurs in der Stadtbücherei Pinneberg (Am Rathaus 1). Der Eintritt ist frei.

Dienstag, 3. September

Ausstellung Bandbreite: 8-16 Uhr, Rathaus Barmstedt (Am Markt 1), zu sehen sind Werke der Künstlerin Frauke Klinkforth. Der Eintritt ist frei.

Mittwoch, 4. September

Natur-Impressionen: Die Ausstellung Natur-Impressionen mit Werken von Isabel Calderon kann ab 9 Uhr im Wedeler Reepschlägerhaus besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 5. September

Rhapsody in Blue: Das Blue Chamber Quartet präsentiert von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Drostei Pinneberg Jazz, Blues, Swing, Chansons und Klassik, Tickets sind ab 16,50 Euro erhältlich und können online bestellt werden.

Freitag, 6. September

Weingenuss: Weinfest in Quickborn, 18 Uhr, Rathausplatz, Eintritt: 7 Euro.

Führung: Historischer Stadtrundgang, 18.30 bis 20.30 Uhr, Obernachtwächter Klafack führt durch Pinneberg, Treffpunkt ist das Pinneberg-Museum (Dingstätte 25). Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Theater: Krimiabend im Theater, 20 Uhr, Theater Wedel (Rosengarten 9), auf dem Programm steht das Stück „Ein brillanter Mord“, Tickets sind ab 18,60 Euro erhältlich und können online bestellt werden.

Sonnabend, 7. September

Schnäppchen: Kleidermarkt für Frauen, 10 bis 13 Uhr, Schützenhaus Halstenbek (Am Schützenplatz 24). Der Eintritt ist frei.

Gesprächskreis: Trost für Trauernde im Trauercafé, 15 bis 17 Uhr, Bürgerhaus Pinneberg (Fahltskamp 30). Der Eintritt ist frei.

Party: Ü30-Party mit Manni, 19 Uhr, Rathausplatz Quickborn, Eintritt: 9 Euro.

Sonntag, 8. September

Sonntagsshopping: 12 bis 17 Uhr, der Handels- und Gewerbeverein Barmstedt (HGB) veranstaltet sonntäglichen Einkaufsbummel. Für Musik sorgen Sängerin Kaja Hufenbach und Tom Haberl an der Gitarre.

Elmshorner Buttermarkt-Flohmarkt: Auf dem Buttermarktplatz in der Innenstadt Elmshorns findet von 8 bis 16 Uhr ein Flohmarkt statt.

Dino Adventure Expo: Dinosaurier-Ausstellung in der Holsteiner Verband Dressurhalle, Westerstraße 93, in Elmshorn mit beweglichen Dinosauriern, Informative und spannende Reise in die Urzeit. Reiten auf beweglichem Dinosaurier möglich. Umfangreiche Dokumentationen. Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr, Eintrittspreise: Kinder 7 Euro, Erwachsene 9 Euro.

Kindertheater: Pippi Langstrumpf Open Air am Theaterschiff Batavia, Brooksdamm in Wedel, Eintritt 9 bis 12 Euro, Beginn 16 Uhr.